Max Pezzali continua il suo trionfale percorso negli stadi italiani, con la tappa napoletana del tour “Max Forever Gli Anni d’Oro - Stadi 2026” che ha registrato il tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona. L'evento, previsto per il 19 giugno, conferma la tournée come la più venduta del 2026, avendo già superato i 660.000 biglietti per quindici appuntamenti live nelle principali arene del Paese. Lo show, che avrà inizio alle ore 21:00, promette un'immersione totale nell'immaginario degli anni ’90. La scenografia, dagli schermi al pavimento, è dominata dall'elemento del denim, creando un'atmosfera unica e fortemente evocativa di quel decennio.

Lo stesso Pezzali ha dichiarato: “Tra tutte le tournée che abbiamo progettato in questi anni, questa è forse quella che più celebra un periodo preciso: gli anni ’90. Non solo dal punto di vista musicale, con le mie canzoni, ma anche visivo attraverso citazioni e riferimenti specifici a un immaginario televisivo e culturale inimitabile.” L'artista ha espresso grande emozione per la risposta del pubblico: “È un’emozione pazzesca cantare davanti a loro ed è incredibile constatare come le canzoni attraversino le generazioni: non restano legate solo a chi ha vissuto quel determinato periodo, ma continuano a rinnovarsi attraverso il tempo, unendo anche le famiglie.”

Max Forever – Gli Anni d’Oro: Le prossime tappe del tour

Dopo l'appuntamento di Napoli, il tour proseguirà con altre importanti date.

A Roma, lo Stadio Olimpico ospiterà Pezzali il 23 e 24 giugno, con la prima data già esaurita. Seguiranno due serate sold out a Bologna, il 27 e 28 giugno, allo Stadio Dall’Ara. A Messina, l'1 e 2 luglio, il Franco Scoglio vedrà la prima data già sold out. Il 5 luglio sarà la volta di Bari, allo Stadio San Nicola, mentre a Padova sono previste due esibizioni l'8 e 9 luglio allo Stadio Euganeo. Il gran finale si terrà a Milano, allo Stadio San Siro, l'11 e 12 luglio, con entrambe le date già sold out. Il successo del tour è evidente non solo per la sua estensione geografica, ma anche per l'eccezionale partecipazione di pubblico, testimoniata dai numerosi "tutto esaurito" registrati. La scelta di stadi iconici come il Diego Armando Maradona di Napoli (situato in Piazzale Vincenzo Tecchio), dove l'accesso è a pagamento e lo show inizia alle 21:00, evidenzia il forte legame di Pezzali con le grandi platee e un pubblico che abbraccia tutte le generazioni.

Il successo trasversale di Max Pezzali e il tributo agli anni ’90

L'esibizione di Max Pezzali al Maradona si inserisce pienamente nella celebrazione degli anni ’90, un decennio che ha visto l'artista muovere i primi passi con gli 883 e lasciare un'impronta indelebile nell'immaginario pop nazionale con brani ancora oggi amati e cantati da generazioni diverse. Il tour è un costante omaggio all'estetica e alle sonorità di quel periodo, proponendosi non solo come rievocazione nostalgica, ma come prova della capacità della musica di Pezzali di rinnovarsi e mantenere la sua attualità. Gli spettacoli, con la loro scenografia di grande impatto incentrata sul denim – simbolo iconico di una generazione – offrono un'esperienza immersiva nel mondo degli anni ’90.

Questa visione artistica si riflette nella straordinaria risposta del pubblico, confermando le parole dell'artista: “Le canzoni attraversano le generazioni; non restano legate solo a chi ha vissuto quel determinato periodo, ma continuano a rinnovarsi attraverso il tempo, unendo anche le famiglie.” Il tour, quindi, non solo consolida il ruolo di Max Pezzali come interprete di una stagione musicale fondamentale, ma lo riafferma come protagonista indiscusso della scena live italiana contemporanea.