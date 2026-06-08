Max Pezzali ha ufficialmente annunciato il suo atteso ritorno sulle scene musicali con una nuova e imponente tournée che, nell’estate 2026, lo vedrà protagonista nei principali stadi italiani. Il celebre artista, già iconico frontman degli 883, si appresta a celebrare una carriera straordinaria, iniziata oltre trent’anni fa, con una serie di concerti pensati per ripercorrere e far rivivere dal vivo le sue più grandi hit. Brani che hanno indelebilmente segnato intere generazioni di ascoltatori tra gli anni Novanta e Duemila.

Il tour, intitolato evocativamente “Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026”, promette di essere un evento imperdibile con appuntamenti fissati nei maggiori impianti sportivi della penisola.

Tra le tappe già confermate spiccano: Lignano Sabbiadoro (7 giugno), Torino (13 e 14 giugno), Napoli (19 giugno), Roma (23 e 24 giugno), Bologna (27 e 28 giugno), Messina (1 e 2 luglio), Bari (5 luglio), Padova (8 e 9 luglio) e l'attesissima chiusura a Milano (11 e 12 luglio). Ogni data sarà un’occasione unica in cui Pezzali proporrà uno spettacolo che saprà fondere l’atmosfera vibrante del festival estivo con l’energia travolgente dei grandi live negli stadi. Una vera e propria festa, pensata per coinvolgere un pubblico di ogni età. L’artista ha voluto sottolineare come questo tour non sia solo un tributo ai classici del suo vasto repertorio – da "Gli anni" a "Nord sud ovest est", da "Hanno ucciso l’uomo ragno" a "Come mai" – ma anche un profondo momento di condivisione intergenerazionale.

Il format dello show e il legame con il pubblico

Il concept alla base del tour nasce dalla profonda volontà di Pezzali di creare un’esperienza collettiva e irripetibile, dove il pubblico possa cantare all’unisono i brani che hanno rappresentato la colonna sonora di momenti significativi delle loro vite. Le scenografie, curate nei minimi dettagli, trarranno ispirazione dalle suggestive atmosfere degli anni d’oro della musica italiana, con chiari richiami al pop e alla vibrante cultura visiva degli anni Novanta. Una particolare enfasi sarà posta sull’aspetto visivo dello show, con installazioni luminose all’avanguardia e una produzione imponente che mira a valorizzare ogni settore degli stadi, inclusi quelli popolari.

Pezzali ha espresso il desiderio di offrire uno spettacolo in cui tutti si sentano protagonisti, un grande e caloroso abbraccio musicale capace di unire armoniosamente passato e presente.

Tra gli elementi più distintivi e attesi del tour, l’omaggio agli 883 si configura come il vero fulcro della scaletta. I brani storici della band saranno eseguiti in versioni fedeli agli originali, garantendo un tuffo nel passato, ma non mancheranno nuove interpretazioni e possibili collaborazioni con giovani e promettenti artisti dell’attuale scena pop. Il tour, nelle intenzioni dichiarate dell’artista, si propone così di consolidare ulteriormente il suo profondo legame con il pubblico e di trasmettere alle nuove generazioni lo spirito autentico e l’energia contagiosa delle iconiche “hit estive” italiane.

Max Pezzali: dagli 883 al trionfo negli stadi

La storia musicale di Max Pezzali, nato a Pavia nel 1967, ha inizio nel 1992 quando, insieme a Mauro Repetto, diede vita agli 883. La band si affermò quasi immediatamente grazie all’album d’esordio "Hanno ucciso l’uomo ragno", un lavoro che rimase ai vertici delle classifiche per oltre trenta settimane, divenendo rapidamente uno dei dischi simbolo degli anni Novanta italiani. Negli anni successivi, Pezzali ha proseguito la sua brillante carriera, prima con gli 883 e poi come artista solista, firmando brani indimenticabili come "Sei un mito", "La regola dell’amico" e "Una canzone d’amore", tutt’oggi tra i più richiesti e acclamati dal pubblico durante le sue esibizioni.

Con un impressionante totale di oltre sette milioni di dischi venduti, Pezzali si conferma come uno degli interpreti più amati e influenti della musica leggera italiana.

Negli ultimi anni, Max Pezzali ha ripetutamente registrato il tutto esaurito nei palasport e negli stadi, consolidando la sua posizione come uno dei principali protagonisti dei grandi eventi musicali estivi dal vivo. Il nuovo tour si inserisce perfettamente nel solco di una tradizione consolidata, che vede la musica italiana celebrare i suoi autori più rappresentativi attraverso show collettivi capaci di coinvolgere e unire intere generazioni di fan. Il ritorno negli stadi nel 2026 non rappresenta quindi solo un sentito omaggio agli anni d’oro della musica, ma anche una nuova e significativa tappa nella storia di uno degli autori simbolo del pop italiano contemporaneo.