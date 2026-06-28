Un furto di ingente valore ha colpito una delle ville di proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli, situata a Vittoria Apuana, nel comune di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. L'abitazione, al momento del colpo, era stata concessa in affitto a una famiglia americana in vacanza. I malviventi hanno agito nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, approfittando dell'assenza temporanea degli occupanti per introdursi nell'immobile. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Sebbene la quantificazione esatta della refurtiva sia ancora in corso, le prime stime indicano un valore che potrebbe sfiorare i 500 mila euro.

Dinamica del colpo e le indagini in corso

Secondo le ricostruzioni iniziali, i ladri sarebbero entrati in azione tra le ore 21 e la mezzanotte, mentre gli ospiti si trovavano fuori casa per trascorrere la serata. Una volta all'interno, i malviventi hanno rovistato nelle stanze, facilitati dal fatto che la villa non risultava chiusa in modo adeguato e l'impianto di allarme non era stato attivato. Questi elementi cruciali potrebbero aver agevolato l'azione della banda. I Carabinieri sono attivamente impegnati nelle indagini, analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo ogni elemento utile per risalire agli autori del maxi furto.

L'impegno del Comune per la sicurezza e l'appello del sindaco

Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto, ribadendo la piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine. Murzi ha inoltre evidenziato le significative misure già adottate dal Comune per rafforzare la sicurezza sul territorio. Tra queste, l'assunzione di venti agenti di polizia locale, la presenza costante di due pattuglie di guardie giurate che monitorano il centro del paese e l'installazione di 140 telecamere su nove chilometri di territorio. Il sindaco ha anche annunciato l'imminente installazione di ulteriori ventisei nuove telecamere, frutto di investimenti già stanziati. Ha inoltre ricordato la richiesta di rinforzi al Ministero e il sostegno economico fornito per vitto e alloggio alle unità delle forze dell'ordine arrivate per la stagione estiva.

Concludendo, il sindaco ha lanciato un appello alla cittadinanza: “Si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto”, sottolineando l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella prevenzione dei reati.

Andrea Bocelli: il tenore e le proprietà in Versilia

Andrea Bocelli è un celebre tenore italiano di fama mondiale, riconosciuto per la sua brillante carriera nel panorama della musica classica e pop. Originario della Toscana, ha inciso numerosi album di successo e si è esibito sui palcoscenici più prestigiosi a livello internazionale. La sua famiglia possiede diverse proprietà nella rinomata zona della Versilia, alcune delle quali vengono regolarmente affittate durante la stagione estiva a turisti di fascia alta, spesso provenienti dall'estero, come nel caso della famiglia americana colpita dal furto.