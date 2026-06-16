Prende il via domani a Taranto il Medimex 2026 – International Festival & Music Conference, appuntamento dedicato alla musica e all’industria culturale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Il festival proseguirà fino al 21 giugno con un programma che intreccia concerti, mostre, talk e showcase.

Punk, fotografia e editoria musicale al MArTA

L’apertura è fissata alle 18 al MArTA, con l’inaugurazione in prima nazionale della mostra “Roberta Bayley: The Ramones, CBGB's and New York City”, un’esposizione di 50 fotografie dedicate alla nascita dei Ramones e alla scena punk newyorkese degli anni Settanta.

Attraverso lo sguardo della fotografa statunitense prende forma il racconto di una stagione musicale e culturale che ha segnato profondamente la storia del rock.

Alle 19, nel chiostro del museo, è previsto il talk con Roberta Bayley e Luca De Gennaro, mentre al Caffè Letterario Cibo per la Mente prende il via la sezione “Medimex Book Stories”, curata da Corrado Minervini e dedicata all’editoria musicale.

Tra gli ospiti Nuto e Finaz della Bandabardò, che presentano il libro “Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile”, un viaggio tra aneddoti, materiali d’archivio e riflessioni sulla storia del gruppo toscano.

Spettacoli e nuova musica tra Battiato e jazz contemporaneo

La serata prosegue alle 21 al Teatro Fusco con il primo appuntamento dei “Racconti” del Medimex: in scena “Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato”, narrazione di Silvia Boschero con le musiche di Giua e Anaïs Drago, un percorso tra parole e suoni dedicato all’universo artistico del cantautore siciliano.

Dalle 21.30 lo Spazioporto ospita invece una lunga maratona di showcase dedicata alla nuova scena jazz e world, con un fitto programma di esibizioni.

Si alterneranno sul palco Scannapieco-Geremia Quintet, Claudio Suriano, Andrea Marchesino, Taurn, Zoe Pia & Tenores di Orosei “Antoni Milia”, Gabriele Poso, Hambone e Alassane Badboy & The Conquerors.

Il Medimex 2026 conferma così la sua vocazione di festival diffuso e multidisciplinare, capace di unire memoria musicale, ricerca contemporanea e valorizzazione dei nuovi linguaggi sonori.