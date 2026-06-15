Taranto si prepara a diventare ancora una volta capitale della musica internazionale con l’edizione 2026 del Medimex – International Festival & Music Conference, presentata ufficialmente nel capoluogo ionico. Il festival, promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds, animerà la città dal 17 al 21 giugno con un programma ricco di concerti, incontri, mostre e attività professionali.

Grandi live e celebrazioni del punk al centro del festival

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio, l’attore e regista Michele Riondino e il coordinatore artistico di Puglia Sounds/Medimex Cesare Veronico, a testimonianza del forte coinvolgimento istituzionale del progetto.

Il programma prevede 65 appuntamenti complessivi distribuiti nell’arco dei cinque giorni, con un intreccio tra concerti, showcase, talk e iniziative dedicate ai professionisti del settore musicale.

Tra gli eventi principali spicca il concerto dei Pet Shop Boys, in programma il 20 giugno alla Rotonda del Lungomare con “Dreamworld The Greatest Hits Live”, unica data nel Centro-Sud Italia, anticipati dal set degli Agents of Time.

Il 21 giugno sarà invece dedicato alla celebrazione dei 50 anni del punk, con la NYC Redux Band che interpreterà il repertorio dei Ramones in una produzione originale Medimex, seguita dagli Slowdive e dai Suede, per una chiusura all’insegna delle sonorità alternative e indie.

Mostre, laboratori e incontri tra musica e cultura

Accanto ai concerti, il Medimex 2026 propone un ampio programma di eventi collaterali che trasformano Taranto in un vero e proprio laboratorio culturale diffuso.

Tra questi, il ritorno de “Le Strade del Mediterraneo”, progetto curato da Antonio Diodato al Castello Aragonese, il dj set di Dj Reborn a Spazioporto e una serie di showcase dedicati ai nuovi talenti della scena pugliese e nazionale.

Debutta inoltre la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab, con masterclass e talk affidati a Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta, a conferma dell’attenzione del festival verso le nuove generazioni musicali.

Il programma si arricchisce anche con la mostra “Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City” al MArTA e con il video mapping “Hey!

Ho! Let’s go!” sulla facciata del Castello Aragonese.

Completano il cartellone i panel e le attività di networking per gli operatori del settore, insieme ai Racconti al Teatro Fusco, dedicati a figure iconiche della musica come Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, oltre agli incontri della rassegna Medimex Book Stories.

Un’edizione che conferma il festival come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla musica contemporanea e all’industria culturale.