Il mondo del calcio e quello dei supereroi si uniscono in una sorprendente collaborazione: Lionel Messi, la leggenda del calcio, è protagonista del nuovo video promozionale di ‘Spider‑Man: Brand New Day’. L'apparizione dell'attaccante argentino ha generato entusiasmo, anticipando l'uscita dell'attesissimo film Marvel. La clip mostra Messi in una veste insolita, quella di un ammiratore dell'iconico arrampicamuri, che incontra Peter Parker (Tom Holland), creando un momento già virale.

L'incontro tra Messi e Spider-Man nel video

La scena si apre in una caffetteria di New York.

Qui, Lionel Messi si avvicina a Peter Parker con una richiesta inaspettata: trovare Spider-Man. Parker, sorpreso, si offre di aiutarlo. Il culmine del video promozionale vede i due protagonisti sorvolare le strade della metropoli, un'immagine dinamica che ha catturato l'attenzione del pubblico. Questo insolito crossover ha dimostrato la capacità di cinema e sport di creare sinergie, amplificando l'attesa per il film e trasformando la campagna promozionale in un evento mediatico grazie al coinvolgimento di Lionel Messi.

‘Spider‑Man: Brand New Day’: uscite e cast

L'arrivo di ‘Spider‑Man: Brand New Day’ nelle sale è imminente. In Italia, il film sarà disponibile dal 29 luglio; negli Stati Uniti, l'uscita è prevista per il 31 luglio.

Il cast vanta il ritorno di Tom Holland nel ruolo iconico di Peter Parker / Spider-Man, affiancato da Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Mark Ruffalo. L'iniziativa promozionale con Lionel Messi ha generato ampie conversazioni online, confermando l'elevato livello di attesa per questo nuovo capitolo dell'universo Marvel.