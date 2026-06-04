Un evento storico ha segnato la tappa bolognese del M72 World Tour dei Metallica, con la leggendaria band che ha radunato oltre quarantasettemila fan allo Stadio Renato Dall’Ara. Questo straordinario appuntamento non è stato solo un trionfo musicale, ma ha anche stabilito un nuovo e significativo record: si tratta infatti del concerto dal vivo con il maggior numero di spettatori mai ospitato nella storia dell’impianto bolognese. L’incredibile affluenza ha riaffermato con forza la popolarità e l’influenza duratura della band capitanata da James Hetfield, dimostrando ancora una volta il profondo legame che i Metallica mantengono con il pubblico italiano.

Il successo globale del M72 World Tour

Il M72 World Tour, giunto al suo quarto anno di attività, continua a essere una delle tournée più imponenti e attese a livello globale. Nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2026, il tour sta toccando ben sedici stadi in diverse città europee, portando l'energia inconfondibile dei Metallica a milioni di appassionati. La tappa di Bologna, in particolare, si è distinta non soltanto per l'eccezionale affluenza di pubblico, ma anche per la presenza di una straordinaria lineup di ospiti speciali che hanno arricchito ulteriormente l’esperienza musicale offerta ai presenti. Prima che il quartetto di San Francisco salisse sul palco, gli spettatori hanno avuto l'opportunità di assistere alle potenti performance di Knocked Loose e Gojira, due formazioni che hanno saputo creare un'atmosfera vibrante e carica di energia, preparando il terreno per l'arrivo dei headliner.

Un record che entra nella storia dello Stadio Dall’Ara

L’impressionante presenza di oltre quarantasettemila persone ha reso il concerto dei Metallica un evento senza precedenti per lo Stadio Dall’Ara. Questa storica struttura, già celebre per aver ospitato numerosi e grandi eventi sia sportivi che musicali nel corso degli anni, ha visto superare ogni precedente record di partecipazione, consolidando la sua reputazione come sede ideale per manifestazioni di tale portata. L’ampio richiamo della band statunitense è stato evidente dalla provenienza dei fan, giunti da diverse regioni per non perdere l'occasione di vedere i loro idoli. Ciò ha sottolineato come i Metallica continuino a essere un punto di riferimento indiscusso nel panorama del rock e metal internazionale, capaci di mobilitare un pubblico vastissimo e trasversale.

La serata bolognese ha pienamente confermato la straordinaria capacità dei Metallica di coinvolgere pubblici estremamente numerosi e di offrire spettacoli dal vivo di grandissimo impatto scenico e sonoro. Questo ennesimo successo ha ulteriormente consolidato il loro profondo legame con il pubblico italiano e ha rafforzato la loro posizione indiscussa tra le band più seguite e influenti a livello mondiale, dimostrando una longevità artistica e una rilevanza culturale che pochi altri gruppi possono vantare.