I Metallica torneranno in Italia con un unico evento nel 2026, confermando la loro presenza allo Stadio Dall’Ara di Bologna il prossimo 3 giugno. Questa tappa, inserita nel prestigioso M72 World Tour, rappresenta l’unica occasione nazionale per assistere al concerto di una delle formazioni rock più iconiche e influenti degli ultimi decenni.

L'attesa per l'evento è già alta. I biglietti per questa imperdibile data italiana saranno disponibili a partire dal 21 giugno 2024, esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale Ticketone. La performance bolognese si inserisce in un più ampio tour internazionale che vedrà il gruppo esibirsi sui palchi più importanti d’Europa, proponendo una scaletta rinnovata che spazierà dai loro grandi classici ai brani più recenti dell’album “72 Seasons”, pubblicato nell’aprile del 2023.

Lo Stadio Dall’Ara di Bologna: palcoscenico di grandi eventi

La scelta dello Stadio Dall’Ara di Bologna come sede dell’unica data italiana del tour dei Metallica sottolinea ancora una volta la sua importanza nel panorama degli eventi live. Questa storica struttura, da sempre punto di riferimento per lo sport e la musica, è in grado di accogliere decine di migliaia di spettatori, confermando la sua centralità per i grandi appuntamenti internazionali. Negli ultimi anni, lo stadio ha ospitato con successo concerti di artisti di fama mondiale, guadagnandosi l'apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori per la sua eccellente organizzazione e capacità logistica.

Il concerto del 3 giugno 2026 si colloca nella seconda parte del tour mondiale della band, guidata dai carismatici James Hetfield e Lars Ulrich.

Ogni tappa del tour ha visto la partecipazione di decine di migliaia di fan provenienti da ogni angolo d'Europa, desiderosi di vivere l'energia inconfondibile dei Metallica dal vivo.

Metallica e M72 World Tour: una carriera leggendaria

I Metallica, fondati a Los Angeles nel lontano 1981, sono universalmente riconosciuti come una delle band rock più influenti e longeve della scena musicale globale. Con una carriera costellata di successi, hanno venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo. L’M72 World Tour non è solo la continuazione della promozione del loro acclamato ultimo album “72 Seasons”, ma è anche un esempio della produzione innovativa e dello spettacolo maestoso che caratterizzano i grandi tour del gruppo.

Nel corso della loro straordinaria carriera, i Metallica hanno tenuto più di 1.600 concerti in ogni parte del globo, ricevendo numerosi Grammy Award e costruendo un seguito fedele e trasversale che abbraccia diverse generazioni di appassionati. La tappa italiana del 2026 si inserisce, quindi, nella tradizione dei grandi eventi musicali ospitati nel nostro Paese, ribadendo il ruolo di riferimento dello Stadio Dall’Ara nei circuiti internazionali della musica live.