Il Teatro Metastasio di Prato ha svelato la sua stagione 2025-2026, intitolata “Voci disarmate”, che vedrà protagonisti nomi di spicco come Emma Dante e Stefano Massini. Il nuovo cartellone, ricco di oltre venti titoli, si distingue per la sua varietà e per l'impegno sociale, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la programmazione di questa storica istituzione pratese. L'apertura della stagione sarà affidata a Emma Dante con il suo spettacolo “Il ballo”, mentre Stefano Massini presenterà il monologo “Tenera è la notte”, una produzione dello stesso Metastasio.

La programmazione segna anche il ritorno di registi affermati quali Massimo Popolizio e Gabriele Russo, che porteranno in scena le loro più recenti produzioni originali. I temi affrontati spaziano dalla cronaca contemporanea ai grandi classici del teatro, includendo storie autobiografiche e atti unici che offrono spunti di riflessione sulle complessità del nostro tempo. Franco D’Ippolito, direttore del teatro, ha sottolineato l'intento di «costruire un percorso che accogliesse voci diverse, spesso dissonanti, ma tutte necessarie al racconto collettivo». Gli spettacoli saranno ospitati sia nelle sedi storiche del Metastasio sia al Fabbricone, consolidando il dialogo con il territorio pratese.

Un cartellone tra grandi nomi, impegno e innovazione

Nel dettaglio, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio propone un'ampia selezione di spettacoli di compagnie italiane e ospiti internazionali, con una particolare attenzione alle nuove drammaturgie e ai linguaggi contemporanei. Oltre ai lavori di Emma Dante e Stefano Massini, il pubblico potrà assistere a testi firmati da Letizia Russo, Cecilia Di Giuli e Andrea Cosentino. Sono previsti anche progetti speciali dedicati alle scuole, curati da Andrea Bosca, e una sezione significativa del programma sarà riservata ai nuovi autori under 35, ai quali verrà offerto uno spazio per la sperimentazione di forme sceniche innovative.

Il programma include inoltre percorsi di formazione per il pubblico, laboratori teatrali e incontri diretti con gli artisti.

Il Teatro Metastasio, fondato nel 1945, riafferma così la sua vocazione a essere centro propulsore di cultura, non solo per la città di Prato ma per l'intera regione Toscana. Ogni anno, il teatro accoglie migliaia di spettatori nelle sue diverse sale, tra cui il Metastasio, il Fabbricone, il Fabbrichino e il Magnolfi, promuovendo costantemente l'accessibilità e l'inclusione di nuovi pubblici.

Il ruolo del Teatro Metastasio nel panorama teatrale nazionale

Il Teatro Metastasio è riconosciuto come uno dei principali teatri di produzione italiani, apprezzato per l'alto livello delle sue stagioni e per la capacità di intercettare e proporre le voci più rappresentative della scena nazionale e internazionale.

Nel corso della sua lunga storia, ha ospitato artisti di grande calibro come Lamberto Puggelli, Giorgio Barberio Corsetti, Monica Guerritore e Antonio Latella, contribuendo attivamente all'innovazione del linguaggio teatrale contemporaneo. Situato nel cuore di Prato, il teatro dispone di diverse sedi dislocate in città, che ne amplificano il ruolo di spazio civico aperto alla comunità.

Con la stagione 2025-2026, il Metastasio conferma la sua profonda attenzione ai temi della società, al dialogo intergenerazionale e alla ricerca artistica, coinvolgendo tutte le fasce di pubblico. L'impegno a valorizzare la diversità di voci – tra cui quelle di artisti del calibro di Emma Dante e Stefano Massini – consolida il teatro come un laboratorio permanente di confronto e crescita culturale per la città di Prato e per l'intera Toscana.