Micaela Ramazzotti ha condiviso la sua esperienza e il profondo legame con il pubblico femminile durante una masterclass al Filming Sardegna Festival e un appuntamento serale a Roma, parte del ciclo ‘Filming Italy: il cinema incontra l’arte’. L'attrice e regista, reduce dal successo del film ‘Felicità’ – premiato nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia – ha evidenziato come la soddisfazione personale sia strettamente connessa al calore delle sue spettatrici. “La maggior parte delle persone che mi seguono sono donne: due settimane fa erano ben il 93%”, ha rivelato Ramazzotti.

“Vengono a vedere un mio film e a fine proiezione mi abbracciano e dicono: ‘Grazie, ce fai sempre piagne!’. Il gradimento del pubblico femminile resta una delle più grandi soddisfazioni della mia vita”.

L’evento serale all’Ara Pacis ha visto la partecipazione anche di Franco Nero, Adewale Akinnuoye‑Agbaje e Jeremy Piven. In questa occasione, Ramazzotti ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto registico, un film che manterrà uno sguardo centrale sul mondo femminile e sarà prodotto da Federica Luna Vincenti. “Sono in una fase creativa di pieno fervore”, ha sottolineato, apprezzando il momento in cui “inizio a vedere come sarà il film”.

La recitazione: scuola di vita e superamento delle paure

Ramazzotti ha riflettuto su come la recitazione sia stata per lei una vera e propria scuola di vita, insegnandole disciplina, puntualità e la capacità di entrare in sintonia con un gruppo. “È stato il primo passo verso l’indipendenza, che va insegnata subito ai ragazzi”, ha spiegato, ricordando di aver sempre cercato la libertà, anche quando, ventenne, lavorava come cameriera.

L’attrice ha anche affrontato il tema della paura, una compagna costante: “Ho sempre avuto paura a parlare e quando dovevo prendere il microfono, mi pietrificavo. È stato veramente un incubo”. Nonostante queste difficoltà, la sua caparbietà l’ha spinta ad andare avanti, trovando nella recitazione uno strumento di emancipazione.

Da "Felicità" ai nuovi orizzonti narrativi femminili

Ripercorrendo l’esperienza di ‘Felicità’, dove ha ricoperto i ruoli di regista, sceneggiatrice e interprete, Ramazzotti ha ammesso di aver temuto di dimenticare le battute del suo personaggio, Desirée, pur avendole scritte lei stessa. “Ero talmente presa dal film come autrice, sceneggiatrice e regista, che pensavo che Desirée avrebbe camminato per conto suo, invece c’erano comunque delle battute da memorizzare”, ha raccontato. Nonostante la paura di rovinare le performance degli altri attori, alla fine non ha dimenticato nulla, arrivando persino a ridurre alcune sue battute per valorizzare gli altri interpreti, specialmente nelle scene di gruppo.

La sua missione artistica si concentra sul raccontare le donne, in particolare quelle che appaiono fragili ma che si rivelano capaci di salvare persone e situazioni, sfidando i pregiudizi. “Amo poi raccontare le donne chiacchierate e giudicate, che però sono quelle che riescono a comunicare, ad amare e a farsi amare”, ha affermato. Nel suo percorso attoriale, ha interpretato personaggi diversificati, come Elena di Porto in ‘Elena del Ghetto’, una donna ebrea romana morta ad Auschwitz, outsider e ribelle, un ruolo che ha richiesto notevole impegno ma ha offerto significative soddisfazioni.

Il legame con il pubblico femminile e il desiderio di emozionare, raccontare e difendere la complessità delle donne rimangono i pilastri del percorso artistico di Micaela Ramazzotti.