L'attrice e regista Micaela Ramazzotti è stata protagonista del secondo appuntamento di "Filming Italy: il cinema incontra l’arte", rassegna ospitata il 30 giugno 2026 all’Ara Pacis di Roma. Durante una masterclass, Ramazzotti ha espresso profonda soddisfazione per il forte legame con il pubblico femminile, che ha raggiunto il 93% due settimane prima dell'evento. “Vengono a vedere un mio film e a fine proiezione mi abbracciano e dicono: 'Grazie, ce fai sempre piagne!'. Io rispondo: 'Spero di riuscire anche a farvi ridere'. Il gradimento del pubblico femminile resta una delle più grandi soddisfazioni della mia vita”, ha dichiarato.

L’artista ha annunciato il suo ritorno alla regia, dopo il successo di "Felicità", premiato a Venezia nella sezione Orizzonti. Il nuovo progetto, ancora al femminile e prodotto da Federica Luna Vincenti, la vede in una “fase creativa di pieno fervore”. Ramazzotti ha commentato: “Mi piace molto questa fase del lavoro perché inizio a vedere come sarà il film”. Ricordando l'esperienza di "Felicità", ha aggiunto: "Avevo paura di dimenticare le battute del mio personaggio. Ero talmente presa dal film come autrice, sceneggiatrice e regista. Non ho dimenticato niente, ma ero molto attratta dalla bravura degli altri attori, soprattutto nelle scene di gruppo, quelle che preferisco, con tanti personaggi che litigano e discutono".

"Filming Italy: il cinema incontra l’arte": dialogo tra settima arte e patrimonio

L’incontro con Micaela Ramazzotti è stato uno degli appuntamenti principali del 30 giugno 2026 all’Ara Pacis, insieme alle masterclass di Franco Nero, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Jeremy Piven. L’evento si inserisce nel progetto "Filming Italy: il cinema incontra l’arte", organizzato dall’Associazione Agnus Dei di Tiziana Rocca, in collaborazione con la Direzione Musei Statali della Città di Roma e partner istituzionali. L'iniziativa mira a promuovere il dialogo tra cinema e arte, portando star e professionisti a confrontarsi in luoghi simbolo della cultura romana come il Pantheon e l’Ara Pacis, valorizzando il connubio cinema-storia e aumentando la fruizione di turisti e pubblico.

Il programma prevede masterclass, dibattiti ed eventi, anche in streaming.

Nel segmento moderato da Tiziana Rocca, Ramazzotti ha ribadito il suo impegno nel dare voce alle donne: “Parlare alle donne e far capire loro che ci sono anche quelle che sembrano fragilissime, ma che invece riescono a salvare persone e situazioni. È sempre una questione di pregiudizio. Amo poi raccontare le donne chiacchierate e giudicate, che però sono quelle che riescono a comunicare, ad amare e a farsi amare”.

Il percorso personale e la visione artistica di Micaela Ramazzotti

Durante la masterclass, l'attrice ha condiviso aspetti del suo percorso, affrontando il tema della paura: “Sono abituata alla paura di cui sono stata vittima tutta la vita.

Ho sempre avuto paura a parlare e quando dovevo prendere il microfono, mi pietrificavo. È stato un incubo. Pensavo: cosa posso dire per sembrare intelligente?”.

La recitazione è stata per lei una “scuola di vita”, insegnandole “disciplina, puntualità e studio”, e la capacità di “entrare in sintonia con un gruppo di persone”. Un passo fondamentale verso l'indipendenza, un valore che Ramazzotti ha sempre cercato, anche quando, ventenne, lavorava come cameriera.

Il festival "Filming Italy: il cinema incontra l’arte" si distingue per l'attenzione al legame tra arte, storia e cinema, valorizzando siti iconici e promuovendo la cultura cinematografica internazionale. L'edizione gode del patrocinio di MIC, Regione Lazio, Roma Capitale, ANEC, Agiscuola, Anica e CSC.

Gli incontri, disponibili in streaming su Mymovies.it (anche sottotitolati), saranno diffusi in vari istituti universitari per avvicinare i giovani.

Le masterclass delle edizioni precedenti hanno ospitato figure di spicco quali Fran Drescher, Darko Perić, James Franco, Lola Ponce, Matteo Paolillo, Yvonne Sciò, Harvey Keitel, Dolph Lundgren, Carla Gugino, Bo Derek, Ioan Gruffudd e Maria Grazia Cucinotta.

Per informazioni: Agnus Dei – tizianaroccacomunicazione@gmail.com