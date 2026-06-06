La scrittrice e bibliotecaria riminese Michela Guidi, 53 anni, ha conquistato il primo premio nella sezione adulti della 59ª edizione del Premio H.C. Andersen di Sestri Levante. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla sua fiaba inedita, “Le storie di Etynos”, durante la cerimonia svoltasi a Sestri Levante, un appuntamento di spicco nel panorama letterario italiano.

Guidi ha espresso grande soddisfazione per il successo, ricordando un precedente traguardo: nel 2017, sempre nell'ambito del Premio Andersen, si aggiudicò il Trofeo Baia delle Favole.

Quell'esperienza, ha rivelato l'autrice, fu determinante per l'avvio della sua collaborazione con l'editore Feltrinelli, segnando un momento cruciale nella sua carriera editoriale.

Questa edizione del premio è stata dedicata a David Bixio, figura storica e fondatore dell'evento, scomparso alcuni anni fa. Il tributo a Bixio sottolinea il valore della memoria e della continuità per una manifestazione che ha saputo rinnovarsi attraverso le generazioni, mantenendo vive le sue tradizioni. Il riconoscimento a Guidi evidenzia l'impegno e la dedizione nel campo della narrativa fiabesca, un genere che l'autrice riminese ha sempre esplorato con particolare attenzione, considerandolo un veicolo di crescita personale e collettiva.

La manifestazione di Sestri Levante, nota anche come Premio Baia delle Favole, si conferma un palcoscenico nazionale fondamentale per autori, sia esordienti che affermati, nel campo della letteratura fantastica, contribuendo a rilanciare il ruolo della narrazione nella società contemporanea.

Il Premio H.C. Andersen: un faro per la narrazione

Il Premio H.C. Andersen di Sestri Levante è nato con l'obiettivo di valorizzare la letteratura per l'infanzia e promuovere nuovi talenti a livello nazionale e internazionale. Intitolato al celebre scrittore danese Hans Christian Andersen, l'evento è organizzato annualmente nel suggestivo borgo ligure di Sestri Levante, che ospita anche un rinomato festival dedicato alle fiabe.

Nel corso delle sue cinquantanove edizioni, il premio si è distinto per la capacità di accogliere voci innovative e autori in grado di interrogare ed esplorare nuovi linguaggi della narrazione. Particolare enfasi viene posta sull'approccio multidisciplinare, con una narrativa che spazia dal fumetto alla narrazione autobiografica, dall'invenzione linguistica a forme visive e poetiche.

La giuria dell'edizione 2026 ha motivato le proprie scelte sottolineando la centralità della narrazione come un “dispositivo culturale” e biologico. Raccontare storie, infatti, è stato riconosciuto come un'esigenza profonda dell'Homo sapiens, un modo essenziale per dare senso e coerenza all'esperienza umana, legando insieme i frammenti della quotidianità.

Oltre al trionfo di Michela Guidi, il Premio speciale della giuria è stato assegnato a “Oggi la parola è meraviglia” (Pension Lepic), un libro di poesia a più voci di Chiara Carminati, Vittoria Facchini, Bernard Friot e Susie Morgenstern, che celebra la parola nella sua dimensione corale e intraducibile.

Michela Guidi: una carriera tra fiabe e biblioteche

Michela Guidi è una figura riconosciuta nel settore per la sua attività divulgativa come bibliotecaria e per la sua prolifica produzione di racconti e fiabe, destinati sia al pubblico giovanile sia agli adulti. La vittoria del Trofeo Baia delle Favole nel 2017 ha rappresentato una tappa fondamentale nella sua carriera, aprendole le porte a collaborazioni con importanti case editrici come Feltrinelli.

L'opera premiata quest'anno, “Le storie di Etynos”, consolida il percorso dell'autrice, incentrato sulla narrazione come strumento di riflessione, condivisione e crescita. Questo riconoscimento contribuisce inoltre a rafforzare il legame tra la produzione letteraria e il sistema bibliotecario, ambito in cui Guidi opera quotidianamente con dedizione.