Michele Mari, rinomato scrittore e stimato docente universitario, ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire la propria posizione in merito alle recenti e accese polemiche. Queste controversie erano scaturite a seguito di alcune sue dichiarazioni pubbliche riguardanti la figura di Michela Murgia. Con una nota ufficiale, diffusa in data 19 giugno 2026, Mari ha categoricamente smentito di aver mai fatto riferimento all’aspetto fisico della compianta scrittrice sarda. Ha inoltre specificato con fermezza di non aver mai avuto alcuna intenzione di offenderla, respingendo ogni accusa in tal senso.

Le dichiarazioni contestate e la replica di Mari

La genesi di questa delicata vicenda affonda le radici in un’intervista rilasciata da Michele Mari. In tale contesto, alcune sue affermazioni sono state successivamente interpretate da più parti come diretti e inequivocabili riferimenti all’aspetto fisico di Michela Murgia, generando un’ondata di indignazione e dibattito. Di fronte all'ampia eco mediatica e alle vivaci reazioni suscitate nell'opinione pubblica e nel mondo culturale, Mari ha sentito la profonda necessità di precisare con estrema chiarezza: “Non ho mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né in pubblico né in privato, e non era mia intenzione offenderla”. Lo scrittore ha ulteriormente evidenziato come le sue parole siano state, a suo dire, fraintese e decontestualizzate, ribadendo con forza che il suo intento originario era esclusivamente di natura letteraria, volto all'analisi critica, e mai personale o denigratoria.

Il profilo accademico e letterario di Michele Mari

Il professor Michele Mari ricopre attualmente la cattedra di Letteratura italiana presso la prestigiosa Università degli Studi di Milano, dove è apprezzato per la sua erudizione e il suo approccio critico. La sua vasta e prolifica produzione letteraria include numerosi romanzi, raccolte di racconti e saggi critici, opere che lo hanno consacrato come una delle voci più originali, profonde e significative della narrativa italiana contemporanea. Nel corso della sua brillante e riconosciuta carriera, Mari ha avuto l'onore di ricevere diversi importanti riconoscimenti e prestigiosi premi letterari, testimonianza del valore della sua opera. Il suo impegno sia accademico che creativo si focalizza prevalentemente sulla letteratura italiana moderna e contemporanea, un ambito in cui è universalmente riconosciuto come un'autorità indiscussa e un punto di riferimento.

Questa controversia, che ha toccato corde sensibili, ha generato un significativo e acceso dibattito all'interno del mondo culturale e letterario italiano, coinvolgendo intellettuali e lettori. Ciononostante, Michele Mari ha fermamente ribadito la sua inequivocabile volontà di dissipare ogni possibile equivoco o malinteso. Ha voluto sottolineare, con la massima trasparenza, la sua completa estraneità a qualsiasi intento offensivo o denigratorio nei confronti di Michela Murgia, una figura che ha sempre rispettato nel suo percorso artistico e intellettuale.