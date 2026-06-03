Michele Mari si posiziona in testa alla prima votazione del Premio Strega 2026, ottenendo 280 voti con il suo romanzo corale "I convitati di pietra", edito da Einaudi. La selezione è avvenuta la sera del 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, in un'edizione speciale che celebra l'ottantesimo anniversario del prestigioso concorso letterario italiano.

Quest'anno, il Premio Strega introduce una novità significativa: una sestina di finalisti, anziché la tradizionale cinquina, si contenderà la vittoria. La serata finale è fissata per l'8 luglio e si svolgerà nella suggestiva Piazza del Campidoglio a Roma.

L'evento conclusivo sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 3, con la conduzione affidata a Pino Strabioli e Gloria Campaner.

La prima votazione e il successo di Michele Mari

Durante la serata di voto a Benevento, il romanzo di Mari ha dimostrato un netto vantaggio sugli altri concorrenti, confermando l'autore come il "superfavorito" di questa ottantesima edizione. Le 280 preferenze raccolte per "I convitati di pietra" sottolineano il forte consenso tra i giurati e la sua posizione di rilievo nella corsa al premio.

La decisione di ampliare la rosa dei finalisti a sei rappresenta un omaggio all'importante anniversario del premio. Questa scelta, che si discosta dalla tradizione storica del concorso, riflette uno spirito di apertura e offre maggiore visibilità a diverse voci letterarie, pur mantenendo intatto il prestigio della competizione.

Il Premio Strega: storia, luoghi e attesa per la finale

Il Premio Strega, fondato nel 1947 e attribuito annualmente, è riconosciuto come la più alta onorificenza letteraria italiana nel campo della narrativa. Per oltre settant'anni ha contribuito a valorizzare autori e opere di grande rilievo nel panorama culturale del Paese. L'edizione 2026, che coincide con il suo ottantesimo compleanno, segna una nuova tappa nel suo illustre percorso, rinnovando l'interesse e l'attenzione del pubblico e della critica.

Le votazioni si sono svolte nel suggestivo e storico Teatro Romano di Benevento, un sito di grande valore archeologico. La finale, invece, avrà luogo nella maestosa cornice di Piazza del Campidoglio a Roma, luogo simbolo della capitale.

La diretta televisiva in prima serata su Rai 3, con la guida di Pino Strabioli e Gloria Campaner, garantirà massima attenzione e visibilità all'evento, consolidando il legame tra il premio e il grande pubblico.

Data la forte affermazione di Michele Mari nella prima tornata di votazione, l'attesa per la serata finale dell'8 luglio è elevata. Il Premio Strega continua così a consolidare il suo ruolo centrale nel panorama letterario nazionale, dimostrando la capacità di rinnovarsi nelle sue modalità senza perdere il suo profondo legame con la tradizione e la qualità della letteratura italiana.