La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci ha confermato la regolare partecipazione di Michele Mari alla finale del Premio Strega. La decisione ribadisce che il regolamento non prevede esclusioni automatiche né ritiri una volta che l'autore ha formalmente accettato la candidatura. Questa precisazione giunge a seguito delle polemiche scaturite da presunte dichiarazioni offensive attribuite a Mari nei confronti di Michela Murgia, un episodio che ha generato un ampio dibattito nella comunità letteraria.

Il caso è emerso dopo che diversi resoconti hanno attribuito a Mari frasi denigratorie su Michela Murgia durante un viaggio in pulmino verso Bisceglie, avvenuto il 18 giugno.

A bordo del mezzo erano presenti altri finalisti, tra cui Teresa Ciabatti, Matteo Nucci ed Elena Rui. Secondo quanto riferito da presenti, Michele Mari avrebbe affermato: “Michela Murgia era intransigente e violenta, perché era brutta. E sfogava così la sua rabbia”. Avrebbe poi aggiunto: “Con i suoi atteggiamenti aggressivi faceva pagare agli altri la sua bruttezza” e generalizzato sostenendo che “tutte le donne insoddisfatte e che non piacciono diventano rabbiose”. Teresa Ciabatti, nel momento del diverbio, avrebbe prontamente replicato: “Le tue considerazioni sono inaccettabili, e sono parole che mi fanno molto male”.

Successivamente, Mari ha diffuso una smentita pubblica tramite la sua casa editrice.

Nella nota, ha precisato: “Tengo a precisare di non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso”. Ha inoltre aggiunto di essersi chiarito con Teresa Ciabatti, la quale gli avrebbe detto di non voler dare seguito all’episodio, e di essersi comunque scusato con lei “se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita”.

La Fondazione Bellonci ha preso fermamente le distanze da ogni espressione ritenuta incompatibile con lo spirito del Premio Strega. Ha dichiarato che “ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone sono incompatibili con lo spirito del Premio Strega”. Nonostante ciò, la Fondazione ha ribadito che il regolamento non consente esclusioni o ritiri una volta che l'autore è stato regolarmente ammesso.

L'auspicio è che il dibattito torni ora a concentrarsi sulla letteratura e sul valore delle opere in concorso.

I finalisti e il calendario del Premio Strega

Nonostante le controversie, la composizione della sestina dei finalisti della 78^ edizione del Premio Strega è rimasta invariata. Sulla base degli ultimi dati di classifica, Michele Mari guida con 280 voti, seguito da Matteo Nucci con 242, Bianca Pitzorno a 195, Teresa Ciabatti a 184, Alcide Pierantozzi a 170 ed Elena Rui a 163. Il tour promozionale dei finalisti prosegue nel fine settimana con la tappa a Francavilla al Mare il 20 giugno e l'appuntamento a San Benedetto del Tronto il 21 giugno. La serata conclusiva del prestigioso riconoscimento letterario è fissata per l'8 luglio 2026, nella suggestiva piazza del Campidoglio a Roma.

Il regolamento e il ruolo della Fondazione Bellonci

La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, presieduta da Giovanni Solimine, svolge il ruolo di garante del regolamento e della correttezza delle procedure del Premio Strega. La Fondazione ha più volte sottolineato di non avere la possibilità di intervenire con giudizi di merito sulle opinioni espresse dagli autori, concentrandosi invece sulla qualità letteraria delle opere in gara. Il Premio Strega, istituito a Roma nel 1947, rappresenta uno dei principali riconoscimenti della letteratura italiana e si distingue per un articolato tour di presentazione che coinvolge diverse città e luoghi simbolici del patrimonio culturale.

Nel corso degli anni, la Fondazione ha costantemente ribadito che la competizione deve rimanere focalizzata sul valore letterario, al di là di eventuali controversie personali o polemiche che possano svilupparsi attorno agli autori.

Il dibattito di questa edizione conferma la centralità del quadro regolamentare e il delicato equilibrio tra valutazioni culturali, libertà di espressione e rispetto della dignità delle persone all'interno delle manifestazioni letterarie di rilievo nazionale.