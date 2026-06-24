Il 24 giugno 2026, a Roma, il film "La grazia" di Paolo Sorrentino ha dominato i Nastri d'Argento 2026, aggiudicandosi otto premi su nove candidature. L'opera si è imposta come protagonista assoluta della cerimonia, conquistando i prestigiosi Nastri d'Argento per il miglior film e la miglior regia, entrambi attribuiti allo stesso Sorrentino, a conferma del suo talento.

Riconoscimenti per sceneggiatura e cast

Il successo di "La grazia" si è esteso alla miglior sceneggiatura, un ulteriore riconoscimento per Paolo Sorrentino. Il cast artistico ha ricevuto ampi consensi: Anna Ferzetti è stata premiata come miglior attrice protagonista, mentre Toni Servillo ha ottenuto il premio come miglior attore protagonista, consolidando la sua statura nel cinema italiano.

Milvia Marigliano, per l'interpretazione del personaggio Coco, ha ricevuto il premio come migliore attrice non protagonista, evidenziando la qualità delle performance attoriali.

Premi tecnici e produzione

I premi hanno riguardato anche l'eccellenza tecnica della pellicola. La fotografia, curata da Daria D’Antonio, è stata premiata, così come il sonoro, frutto del lavoro di Emanuele Cecere e Mirko Perri. Anche la produzione del film, affidata a The Apartment in associazione con Numero 10 e Piperfilm, ha ricevuto un riconoscimento, sottolineando il valore complessivo del progetto cinematografico.

Con otto riconoscimenti su nove candidature, "La grazia" di Paolo Sorrentino si conferma una delle opere più celebrate della stagione cinematografica italiana. Questo successo consolida il prestigio del regista e del suo team nel panorama nazionale e internazionale, marcando un momento significativo per il cinema d'autore.