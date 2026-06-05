Il mosaico del Toro rampante, simbolo della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, è fruibile dopo il restauro. Dal 5 giugno 2026, milanesi e turisti riprendono il rito scaramantico: migliaia calpestano quotidianamente con il tallone le parti intime dell'animale, gesto che, secondo leggenda, porta fortuna. L'intervento, curato dal restauratore Gianluca Galli, si è focalizzato sulle aree più usurate dal rito.

Il restauro aveva generato polemiche e ironie social per la temporanea assenza degli attributi. Il Comune ha precisato l'approccio filologico: tessere deteriorate rimosse e reintegrate con marmi originari, rispettando la cromia storica del mosaico ottocentesco.

L'assestamento dei materiali renderà la lettura più uniforme. L'intervento non ha alterato il disegno originale, ma ha reintegrato le parti usurate dal quotidiano passaggio di migliaia di persone.

Simbolismo e cura filologica

Il mosaico del Toro rampante simboleggia lo stemma di Torino, una delle capitali italiane celebrate nell'Ottagono della Galleria. Questo punto gode di grande affezione e attenzione. Gli assessori Emmanuel Conte e Marco Granelli hanno dichiarato che "restituire il mosaico nella sua integrità, con materiali e tecniche coerenti con la storia, è il modo giusto di prendersi cura di un patrimonio che appartiene a tutti".

L'intervento, avviato a fine maggio 2026, ha previsto rimozione parti ammalorate (fino a 2,5 cm), consolidamento, posa di nuove tessere, stuccatura e levigatura.

Il pavimento storico era già stato restaurato nel 2017. L'attuale trattamento mira a prolungare la durabilità del mosaico, costantemente sollecitato dall'usura della "giravolta sul tallone", consuetudine quotidiana di turisti e milanesi.

La Galleria: storia e rito del Toro

La Galleria Vittorio Emanuele II, edificata tra il 1865 e il 1877, è uno dei passaggi coperti più celebri d'Europa del XIX secolo, simbolo di Milano per shopping e incontri sociali. La tradizione del rito scaramantico legato al mosaico del Toro è nata nel Novecento, consolidandosi grazie alla narrazione turistica. Milioni calpestano ogni anno questa porzione del pavimento ottagonale, contribuendo all'usura delle tessere e al rafforzamento della leggenda che attribuisce fortuna alla "giravolta".

Il restauro ultimato si inserisce in un programma di cura degli elementi storici della Galleria, spazio pubblico tra i più frequentati del Paese. Il mosaico del Toro si distingue per il suo valore simbolico di coesione tra città storiche italiane. La cura filologica nei materiali e nel ripristino conferma la volontà istituzionale di preservare la memoria materiale e le pratiche collettive che caratterizzano Milano.