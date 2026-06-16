Milano si prepara ad accogliere la decima edizione della Milano Music Week, l'evento dedicato alla musica che animerà la città dal 16 al 22 novembre. Una novità di rilievo è l'affidamento della direzione artistica a Linus, figura di spicco del panorama radiofonico italiano, che guiderà la manifestazione nel suo cinquantesimo anno di carriera. Il quartier generale si sposterà alla Fabbrica del Vapore, nuovo fulcro.

Programma ricco e inclusivo

La Milano Music Week si conferma un appuntamento rilevante per la scena musicale italiana e internazionale.

Il programma, vasto e diversificato, include concerti, dj set, presentazioni di dischi e libri, workshop, showcase e altri appuntamenti, per celebrare la musica in ogni sua forma. L'accesso agli eventi presso la Fabbrica del Vapore sarà gratuito, previa prenotazione, per rendere la musica più accessibile e condivisa. Si distingue per l'attenzione a inclusione, diversità e innovazione, favorendo incontro e dialogo tra generazioni e culture.

Punk, disco music e nuove connessioni

Questa edizione della Milano Music Week dedicherà attenzione a due generi che hanno segnato profondamente la storia della musica: il punk e la disco music, protagonisti di un racconto speciale per i cinquant’anni dalla loro nascita.

Valorizza la capacità della musica di creare connessioni e di essere motore di trasformazione sociale, anche nell'era digitale. Linus, nel suo nuovo ruolo, intende mettere in dialogo passato e presente, coinvolgendo artisti milanesi in reinterpretazioni che uniscano diverse generazioni. La settimana rifletterà anche sul rapporto tra Milano e i grandi fenomeni musicali contemporanei, come il Festival di Sanremo, trasformando la città in un palcoscenico diffuso dove la musica diventa esperienza reale e condivisa.

Linus: il nuovo direttore artistico

Linus, all'anagrafe Pasquale Di Molfetta, è un noto conduttore radiofonico e manager italiano. Presidente di Elemedia e direttore editoriale delle Radio Gedi, è celebre per la sua lunga carriera e il suo ruolo di direttore artistico presso Radio Deejay, Radio Capital e OnePodcast. La sua esperienza e il profondo legame con Milano rappresentano un valore aggiunto per la direzione artistica della Milano Music Week.