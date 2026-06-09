Nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro, tra i più importanti scultori e orafi italiani del Novecento, arriva una moneta commemorativa da 10 euro in argento dedicata alla sua produzione artistica. L’emissione celebra in particolare "uno degli elementi più iconici dell'opera di Pomodoro: la celebre Sfera Grande, metafora della complessità del mondo contemporaneo".

La moneta, come sottolinea una nota dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata coniata in argento 925‰ e realizzata con finitura Fior di Conio. Un tributo che rende omaggio "a un protagonista assoluto della scultura contemporanea, le cui opere monumentali sono esposte nei più prestigiosi musei e spazi pubblici del mondo".

Sul dritto compare il ritratto dell’artista, tratto da una fotografia di Salvo Galano, mentre il rovescio è interamente dedicato alla celebre "Sfera grande", una delle opere più rappresentative della sua ricerca artistica.

La scultura, "caratterizzata da una superficie esterna liscia e lucida che si apre rivelando un complesso sistema di fratture, ingranaggi e strutture interne", viene reinterpretata in chiave numismatica e diventa sulla moneta "una potente metafora visiva del mondo contemporaneo".

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti tecnici della realizzazione. Il rilievo presente sul rovescio, infatti, "supera quello abituale delle monete, oltrepassando la cornice, rafforzando l'effetto plastico dell'opera".

Inoltre, alcuni dettagli della superficie, come le fratture e le faccette interne della sfera, "presentano una lucidatura più marcata che esalta il contrasto tra la perfezione esterna e l'intricata struttura interna".

Le sfere costituiscono uno dei cicli più celebri della produzione di Pomodoro: forme geometriche apparentemente perfette che si aprono mostrando complessi meccanismi interni, evocando "il rapporto tra ordine e disgregazione, equilibrio e tensione, tra la dimensione visibile della realtà e le forze profonde che la attraversano".

Presenti in piazze, musei e sedi istituzionali di numerosi Paesi, queste opere sono diventate "un simbolo riconoscibile della scultura contemporanea italiana".

La moneta da 10 euro è emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, progettata dall’incisore Annalisa Masini e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato.