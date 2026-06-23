L'attrice Milly Alcock, nota per Rhaenyra in "House of the Dragon", è stata scelta come Supergirl nel film "Supergirl: Woman of Tomorrow". L'annuncio di giugno ha visto l'attrice condividere le prime riflessioni sul personaggio, diretto da Craig Gillespie e basato sulla graphic novel di Tom King. Alcock ha enfatizzato come la nuova Supergirl sia una figura imperfetta e più interessante, un messaggio per i giovani, discostandosi dallo stereotipo della supereroina impeccabile. Questa Kara Zor-El sarà più moderna e complessa, affrontando temi come solitudine, adattamento e ricerca identitaria, in linea con il nuovo DCU.

Milly Alcock: Supergirl autentica e inclusiva

Milly Alcock, tra le attrici, ha ottenuto notorietà globale con Rhaenyra, portandola al ruolo di Supergirl. "Supergirl: Woman of Tomorrow" introduce una novità di rappresentazione: la Kara Zor-El del nuovo DCU avrà una dimensione bisessuale, aggiornando la mitologia agli standard inclusivi.

Nel suo approccio, Alcock ha dichiarato che la kryptoniana sarà più cruda, realistica e umana, sottolineando vulnerabilità e forza interiore. "Supergirl racconta il diritto di essere diversi. Le imperfezioni sono parte del percorso di crescita", ha affermato. Il film esplorerà le difficoltà dei giovani nel sentirsi fuori posto e nel trovare la propria identità, tematiche centrali nell'interpretazione.

Il nuovo corso DCU: da graphic novel a grande schermo

"Supergirl: Woman of Tomorrow" riprende la graphic novel di Tom King, in cui Kara Zor-El affronta un viaggio fantascientifico, confrontandosi con le proprie debolezze. La scelta di Milly Alcock segna una svolta per il DCU, che mira a rinnovare i personaggi rendendoli più sfaccettati e allineati alle questioni contemporanee. Il film è un progetto chiave nel rilancio del DCU sotto Gunn e Safran, che prevede titoli su Superman e Batman, orientati a un racconto più realistico e inclusivo delle diversità.

Kara Zor-El, cugina di Superman, fa parte dell’universo DC Comics dal 1959, attraversando trasposizioni. Milly Alcock raccoglie un'eredità, ma la produzione assicura una visione fresca e aderente alla sensibilità dei giovani spettatori. La lavorazione del film è in corso e l’uscita nelle sale è prevista per il 2027.