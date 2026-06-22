Miriam Leone, attrice catanese e vincitrice di Miss Italia 2008, ha ricevuto il prestigioso Taormina Achievement Award nell’ambito del Taormina Film Festival. Durante la cerimonia, Leone ha sintetizzato la sua filosofia di vita e carriera con una dichiarazione emblematica: “Il successo sta nel cambiare prospettiva e nell’aver sempre la valigia pronta”. Un ritorno significativo nella sua terra d’origine, dove, come ha affermato, “mi sento a casa, e tornare nella propria terra ha sempre un sapore diverso”.

Sul palco, l’attrice ha ripercorso le tappe iniziali del suo percorso professionale.

Ha ricordato la partenza dalla Sicilia con una valigia per Salsomaggiore, dove la vittoria a Miss Italia le ha aperto le porte a un incontro formativo con Susan Strasberg. Quest’ultima, scegliendo Leone tra oltre duecento ragazze, le ha offerto una borsa di studio per l’Actors Studio. Un’esperienza che le ha permesso di comprendere come quello che sembrava un sogno irraggiungibile potesse concretizzarsi in un vero e proprio mestiere. L’attrice ha evidenziato il ruolo cruciale del concorso: “Miss Italia mi ha dato immediatamente la possibilità di lavorare. Per fortuna avevo già la valigia pronta: non si sa mai dove può portarti la vita”. Ha poi aggiunto l’importanza del nutrimento culturale, sottolineando la necessità di leggere, guardare cinema e studiare, non per la fama, ma per essere pronti “quando arriva l’occasione giusta”.

Leone ha riconosciuto anche il ruolo della fortuna, definendola “fondamentale” in questo mestiere.

Radici siciliane e ispirazioni artistiche

Nel corso della conferenza stampa al Taormina Film Festival, Miriam Leone ha approfondito il suo legame con le radici siciliane e i primi contatti con il mondo del cinema. Ha condiviso un aneddoto familiare legato al film “Kaos” dei fratelli Taviani, dove un parente compariva come comparsa, rendendo il cinema una presenza precoce nella sua vita. Fin da bambina, Leone coltivava la passione per la recitazione, leggendo libri e mettendo in scena piccoli spettacoli. Il profondo legame con la Sicilia si manifesta anche nel suo progetto imprenditoriale, Làvika, un brand che trae ispirazione dalla natura etnea e dalle sue origini.

L’attrice ha inoltre discusso il valore formativo delle sue esperienze sul set, in particolare quella del suo ultimo film, “Le cose non dette” di Gabriele Muccino. Ha descritto il viaggio della protagonista come un percorso di cambiamento interiore: “Per me spostare lo sguardo ha a che fare con la libertà interiore… Lo spostamento dello sguardo non è un viaggio reale: è un viaggio metaforico e metafisico dentro noi stessi… Questo orizzonte mi ha insegnato a cercare una visione laterale, oltre i pregiudizi, oltre ciò che la società si aspetta da te, anche in quanto donna”.

Il successo tra studio, curiosità e ruoli iconici

Riflettendo sul senso del successo, Miriam Leone ha ribadito che esso “nasce da studio, curiosità e ricerca continua”.

Ha menzionato l’insegnamento di Susan Strasberg e il metodo dell’Actors Studio come momenti chiave per la sua crescita artistica e consapevolezza professionale. Tra i personaggi che hanno maggiormente segnato il suo cammino, l’attrice ha citato Veronica Castello nella serie “1992”, un ruolo che le ha fatto comprendere la trasformazione della passione in mestiere. Ha poi ricordato la serie “Non uccidere”, diretta da Giuseppe Gagliardi, un thriller che ha rappresentato una svolta rispetto ai suoi lavori precedenti. Infine, ha evidenziato l’importanza di Eva Kant in “Diabolik”, un personaggio che le ha “insegnato tantissimo e continua a rappresentare una parte importante del mio percorso”.

In chiusura, Leone ha enfatizzato l’importanza di mantenere viva la capacità di apprendere e osservare nella professione attoriale: “Leggere, osservare e coltivare la propria creatività sono strumenti indispensabili per farsi trovare pronti quando arriva l’occasione giusta”.

La sua carriera, caratterizzata da ruoli in produzioni come “I Medici” e “Miss Fallaci”, è stata plasmata dal legame con la Sicilia, dall’amore per il cinema, dallo stimolo culturale e dall’apertura costante al nuovo, elementi che le hanno permesso di affrontare le sfide con serenità e di evolvere come artista e come persona.