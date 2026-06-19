Missoni si conferma protagonista nel panorama della moda, con un’attenzione particolare al periodo estivo. Durante la Milano Fashion Week, Alberto Caliri, direttore creativo della maison, ha presentato la collezione resort femminile e la proposta primavera/estate 2027 per l’uomo. Caliri sottolinea che "nella moda tutti parlano e pochi ascoltano, ma i brand vanno ascoltati", evidenziando un approccio creativo basato sul dialogo profondo con l'identità del marchio. La sua visione interpreta Missoni come un brand che evoca comfort e libertà, concetti più associati alla bella stagione.

Questa percezione è supportata dai dati di vendita: il 60% delle vendite Missoni si concentra sull’estate, rispetto al 40% dell’inverno.

L’interpretazione di Caliri si fonda sul "missonismo": un insieme di colori vivaci, l'iconografia geometrica a zig zag e l'uso distintivo della maglieria. Questi elementi caratterizzano le nuove collezioni, dai capi resort per donna ai pezzi chiave maschili, come il cardigan fiammato trapuntato e il k-way con fodera zig zag. Il ruolo di Caliri si inserisce in un momento di significativa transizione per la maison: la famiglia Missoni, fondatrice del marchio con Ottavio e Rosita Missoni, è uscita dalla proprietà, ma ne rimane lo "spirito guida".

Caliri ribadisce: "Se volevo parlare mi facevo un brand mio, ma se lavoro per un altro brand, per me è fondamentale che io lo ascolti."

La nuova struttura societaria e la continuità strategica

Il 2026 ha segnato un cambiamento cruciale nella proprietà: il gruppo Missoni ha completato la ristrutturazione azionaria con l’ingresso del fondo italiano FSI come azionista di controllo, che detiene ora il 73% delle quote. La società tedesca Katjes Quiet Luxury ha acquisito il restante 27%. La famiglia Missoni, che aveva mantenuto la proprietà totale fino al 2018, è ora completamente uscita dalla compagine azionaria, ma continuerà a essere attiva attraverso la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni. L’accordo, finalizzato il 21 maggio 2026, apre una nuova fase di crescita per il brand, improntata sulla solidità finanziaria e sulla continuità strategica e operativa.

Alla guida della maison è stato confermato Livio Proli, amministratore delegato dal 2020, insieme al suo team manageriale. Proli, con una vasta esperienza maturata in Giorgio Armani, è stato determinante nel recente consolidamento del brand, che ha superato i 130 milioni di euro di fatturato e continua a raddoppiare gli utili. Il consiglio d’amministrazione vede ora come presidente Barnaba Ravanne, co-fondatore di FSI. La nuova proprietà ha riaffermato l’impegno per "la fedeltà all’eredità distintiva del marchio, capace di rassicurare e ispirare nel rispetto dei valori fondanti e dell’identità estetica."

L'eredità di Missoni: tra innovazione e tradizione

L’identità profonda di Missoni affonda le radici nel lavoro pionieristico di Ottavio e Rosita Missoni, che fondarono l’azienda a Gallarate negli anni Cinquanta.

Essi resero il marchio celebre a livello mondiale grazie all’innovazione tessile, alla maestria nella lavorazione della maglia e alle inconfondibili fantasie multicolori. Il "missonismo" descritto da Caliri rappresenta la fedele continuità di questa poetica originaria, attraverso una rilettura contemporanea che mantiene saldo il legame con l’artigianalità e la sperimentazione cromatica.

Nel corso del tempo, Missoni ha saputo tradurre questi valori in una presenza internazionale significativa, con boutique nelle principali capitali della moda e collaborazioni esclusive. La Fondazione Ottavio e Rosita Missoni avrà un ruolo cruciale nel preservare l’identità storica del marchio anche in questa nuova fase societaria.

La forza del brand risiede anche nella sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, continuando a essere sinonimo di stile e innovazione, bilanciando sapientemente heritage e nuove sfide del mercato globale.