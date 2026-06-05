Mito Settembre Musica celebra il suo ventennale con un'edizione che si terrà dal 6 al 20 settembre 2026. La rassegna, distribuita tra Torino e Milano, presenterà oltre cinquanta concerti in teatri, chiese e spazi musicali di rilievo. L'evento coinvolgerà grandi nomi internazionali come Anne-Sophie Mutter, Daniel Harding, Sir Antonio Pappano, Igor Levit e Jordi Savall, insieme a giovani talenti emergenti. Questa edizione si caratterizza per una spiccata vocazione europea e un'attenzione ai repertori classici, alternando grandi ensemble orchestrali e solisti di spicco.

Tra le sedi principali figurano il Teatro Regio e il Lingotto a Torino, e il Conservatorio e il Teatro alla Scala a Milano.

La direzione artistica dell'edizione 2026 è affidata a Speranza Scappucci. La manifestazione, nata nel 2007 dalla collaborazione tra le due città, è realizzata con il supporto delle istituzioni locali, della Fondazione per la Cultura Torino e del Comune di Milano, e rappresenta oggi uno degli appuntamenti più significativi dell'autunno musicale europeo.

Programmazione e protagonisti dell'edizione 2026

La programmazione del festival include concerti sinfonici, da camera e recital, con la partecipazione di oltre trenta gruppi e solisti. Tra gli ospiti internazionali di quest'anno si annoverano la violinista Anne-Sophie Mutter e il direttore d'orchestra Sir Antonio Pappano, oltre a Daniel Harding e Igor Levit.

Il festival promuove le nuove generazioni, con incontri e proposte selezionate dai principali conservatori europei. Molti eventi prevedono ingresso libero o costi accessibili, favorendo una partecipazione ampia e trasversale del pubblico.

Il calendario mira a coinvolgere un pubblico eterogeneo, offrendo proposte che spaziano dal repertorio sinfonico alle sperimentazioni contemporanee, con particolare enfasi sulla valorizzazione del patrimonio musicale europeo. Il dialogo tra generi e culture è un elemento distintivo. Le sedi torinesi includono il Teatro Regio, il Conservatorio, il Lingotto, la Chiesa di San Filippo e la Casa della Musica; a Milano spiccano il Conservatorio, la Triennale e il Teatro alla Scala.

Storia e impatto culturale di Mito Settembre Musica

Mito Settembre Musica trae origine dalle rassegne musicali torinesi degli anni Settanta, consolidandosi dal 2007 con l'unione tra Milano e Torino. Il festival è riconosciuto per il suo ruolo nella promozione della cultura musicale in Italia, avendo ospitato direttori rinomati come Riccardo Chailly, Claudio Abbado e Myung-Whun Chung. Il forte legame con le istituzioni e la scelta di sedi prestigiose ha contribuito a riaffermare Torino e Milano come capitali nazionali ed europee della musica da concerto.

Nelle ultime edizioni, la rassegna ha registrato una costante crescita di pubblico, superando le quarantamila presenze nel 2025 e attirando appassionati anche dall'estero.

Oltre ai concerti, Mito ha proposto progetti di formazione, laboratori e attività per i più giovani, confermandosi come piattaforma di incontro e dialogo creativo tra tradizione e innovazione. L'edizione del ventennale consolida la visione originaria del festival come luogo di sperimentazione e apertura europea, offrendo un contributo duraturo alla vitalità culturale delle due città e dell'intero panorama musicale italiano.