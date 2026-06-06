Il regista giapponese Satoshi Miyagi ha inaugurato la 54ª edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia con la prima europea di Mugen Noh Othello al Teatro Piccolo Arsenale. Il direttore Willem Dafoe ha promosso un teatro che riscopra le origini e il contatto essenziale tra artista e spettatore, lontano da contesti commerciali occidentali, valorizzando immediatezza e ritualità.

Erede di Tadashi Suzuki, Miyagi reinventa l'Otello shakespeariano attraverso il Mugen-Noh, forma teatrale giapponese del XIII secolo che ricrea sogni e illusioni.

Il baricentro tragico si sposta da Otello al fantasma di Desdemona, che rivive la sua sofferenza. Ogni personaggio ha un duplice interprete (movimento e parola), creando uno sdoppiamento che crea tensione tra corpo e voce, trasformando la tragedia in un rituale d'ascolto.

L'innovazione scenica di Miyagi

L'interpretazione di Otello secondo il Mugen-Noh rinnova l'esperienza teatrale. Mugen Noh Othello, originariamente del 2005, arriva a Venezia in una nuova versione dello Shizuoka Performing Arts Center. Lo spettacolo fonde tecniche tradizionali (Noh, Kabuki, Bunraku) con la metodologia fisica di Suzuki. Questa fusione genera uno spaesaamento consapevole, ponendo lo spettatore nel ruolo simbolico del Senato veneziano, testimone della tragedia di Desdemona.

Miyagi è riconosciuto come voce originale del teatro contemporaneo e ponte tra innovazione e tradizione. Tra le sue opere: Medea, Mahabharata, Peer Gynt, l'Antigone (Festival di Avignone 2017) e The Great Wave (Scottish Opera 2026). Il suo lavoro alla Biennale Teatro 2026 prosegue la ricerca sulla contaminazione tra mondi scenici.

La Biennale di Venezia: crocevia culturale

La Biennale Teatro a Venezia, città simbolica per Otello e crocevia culturale, riflette con questa inaugurazione la sua tensione verso l'esplorazione radicale delle arti performative. Il Mugen-Noh, rendendo sfumati i confini tra realtà e sogno, permette ai fantasmi del passato di narrare la loro storia.

L'edizione 2026 include anche Ragada di Mario Banushi.

La selezione di opere e artisti eterogenei sottolinea la vocazione internazionale del festival e l'attenzione alle radici rituali del teatro. La produzione di Miyagi a Venezia è un appuntamento centrale, un nuovo passo nel dialogo fra tradizione giapponese e canone occidentale, offrendo una chiave inedita per riflettere sull'eredità di Shakespeare e la funzione del teatro contemporaneo.