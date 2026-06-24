La 97ª edizione di Pitti Immagine Bimbo, svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze dal 24 al 26 giugno, ha messo in luce le collezioni primavera-estate 2027, con un focus predominante sulla lotta al caldo, la sostenibilità e la protezione. I principali operatori del settore della moda bambino hanno presentato tendenze innovative che rispondono all’esigenza di adattare l'abbigliamento infantile ai cambiamenti climatici, combinando sicurezza e rispetto per l’ambiente. Il tema centrale della manifestazione ha evidenziato l'importanza di capi con proprietà protettive specifiche, come le schermature anti-UV.

Tra le novità, spiccano indumenti realizzati con fibre naturali leggere e traspiranti, affiancati da tessuti tecnici ad alta innovazione. Questi materiali sono progettati per offrire protezione dai raggi solari e dalle temperature elevate, senza rinunciare a colori vivaci e a un design accattivante per i più piccoli. Le aziende partecipanti hanno enfatizzato la necessità di un abbigliamento sempre più funzionale e sostenibile, presentando linee di costumi e magliette con filtri solari integrati o realizzate con materiali riciclati provenienti da filiere certificate.

Le nuove tendenze e l'impegno delle aziende

Centinaia di brand, sia italiani che internazionali, specializzati nella moda per l’infanzia, hanno animato la manifestazione fiorentina.

Le innovazioni si concentrano sulla produzione di capi pensati per limitare il riscaldamento corporeo nei mesi più caldi, includendo cappellini, abiti leggeri e accessori con protezione UV certificata. Numerose aziende hanno inoltre illustrato percorsi di tracciabilità delle materie prime e stretto partnership con fornitori di cotone biologico e filati sostenibili. L'obiettivo comune è promuovere abitudini d’acquisto consapevoli e contribuire attivamente alla diminuzione dell’impatto ambientale del settore.

Parallelamente, si registra l’integrazione di tecnologie smart nei capi, come etichette intelligenti per il monitoraggio della temperatura corporea e dispositivi per il controllo dell'esposizione ai raggi UV.

Questi sviluppi rafforzano il ruolo del made in Italy, che continua a distinguersi nella ricerca di un equilibrio tra la sua rinomata tradizione sartoriale e l'innovazione tecnologica.

Firenze e la storia di Pitti Immagine Bimbo

Dal 1975, Pitti Immagine Bimbo rappresenta un appuntamento di rilievo internazionale per il settore dell’abbigliamento infantile. La fiera attira annualmente operatori, buyer e giornalisti, consolidando il ruolo di Firenze come capitale di riferimento per la moda dedicata ai più piccoli. La Fortezza da Basso, sede storica dell'evento, offre a ogni edizione una vetrina privilegiata sulle nuove tendenze e sulle soluzioni all’avanguardia in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Nel corso degli anni, la kermesse ha favorito la creazione di solide relazioni tra espositori e pubblico, promuovendo la crescita del comparto anche a livello di export.

L’attenzione al comfort, alla protezione e alla sostenibilità è oggi un valore condiviso da un numero crescente di aziende che scelgono di investire nell’innovazione, senza mai dimenticare la tradizione manifatturiera che caratterizza il tessuto produttivo italiano. La prossima edizione del salone continuerà a essere un punto di convergenza tra le esigenze dei bambini, le richieste delle famiglie e le sfide poste dal cambiamento climatico, delineando le future direttrici per la moda bimbo.