Sono Elena Varvello con La vita sempre (Guanda), Antonella Lattanzi con Chiara (Einaudi), Tommaso Giagni con La fabbrica dei ciliegi (Ponte alle Grazie) e Rita Svandrlik con Scrivere per esistere (Carocci) i vincitori della sezione Opera Critica del Premio Letterario Internazionale Mondello.

Il riconoscimento, tra i più importanti nel panorama letterario italiano, viene assegnato a opere che si distinguono per qualità, originalità e capacità di interpretare la complessità della scrittura contemporanea.

Un premio che racconta la vitalità della narrativa italiana

Il premio è promosso per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia, in collaborazione con la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, la Fondazione Circolo dei lettori e il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Le opere premiate quest’anno rappresentano percorsi molto diversi tra loro, per stile, struttura e contenuti, ma unite da una comune attenzione alla forza della narrazione e alla riflessione critica sulla scrittura.

Una giuria tra scrittori e protagonisti della cultura

Le scelte del Comitato di Selezione sono state affidate a un gruppo di autori e autrici di primo piano: Viola Ardone, Silvia Avallone e Paolo Giordano, sotto la presidenza di Maria Concetta Di Natale, con la partecipazione di Annalena Benini.

Il risultato, sottolineano gli organizzatori, evidenzia la ricchezza e la vivacità della produzione letteraria italiana contemporanea, capace di attraversare generi e forme espressive differenti mantenendo alta la qualità della ricerca narrativa.