Madonna Louise Veronica Ciccone, conosciuta semplicemente come Madonna, è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice e icona pop statunitense che ha rivoluzionato il mondo della musica dagli anni '80 in poi, diventando una delle artiste più influenti e riconoscibili della storia. Nata nel 1958 a Bay City, nel Michigan, ma cresciuta principalmente a Rochester Hills, Madonna arrivò a New York alla fine degli anni settanta con pochi soldi in tasca e il desiderio enorme di diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. Il suo nome iniziò a circolare davvero nel 1983, con l’uscita del suo primo album “Madonna”, ma fu con brani come “Like a Virgin”, “Material Girl”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Hung Up” e “Frozen” che riuscì a trasformarsi in molto più di una semplice cantante pop. Madonna, infatti, non ha solo fatto ballare intere generazioni sulle note delle sue hit, ma ha cambiato il modo in cui una donna poteva stare sul palco, usare il proprio corpo, parlare di sessualità, religione, potere, libertà e provocazione senza chiedere permesso a nessuno. La sua carriera è diventata una continua reinvenzione: dagli abiti da sposa degli anni Ottanta, all’estetica sensuale e religiosa di “Like a Prayer”, fino al glamour anni Trenta di “Vogue”, all’elettronica di “Ray of Light” e al ritorno dance di “Confessions on a Dance Floor”. In più di quarant’anni di carriera, Madonna è riuscita a restare centrale non solo per la musica, ma anche per la moda, il costume e l’immaginario collettivo, aprendo la strada a tante artiste arrivate dopo di lei come Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Christina Aguilera e Rihanna, che in modi diversi hanno raccolto parte della sua eredità. Madonna viene spesso definita la “Regina del Pop” proprio perché ha trasformato la musica pop in uno spazio dove immagine, provocazione, performance e messaggio personale potevano fondersi insieme, rendendo ogni era musicale non solo un album, ma una vera dichiarazione artistica.