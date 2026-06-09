Oltre alla finale della FIFA World Cup 2026 il 19 luglio al MetLife Stadium da 82500 posti, durante l'intervallo vi sarà anche un corcertone per celebrare la forza che ha la musica per unire le persone indipendentemente dalla loro cultura o provenienza.
FIFA Global Citizen Education Fund
Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha affermato che lo spettacolo "riunirà musica e calcio sul palcoscenico più importante dello sport e il tutto per una causa molto speciale". In aggiunta ai festeggiamenti, lo show serve anche a raccogliere fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund.
Chi saranno gli artisti della serata
A salire sul palco saranno i BTS, fenomeno K-Pop di estremo successo, Madonna e Shakira che ha già fatto ballare il suo enorme fandom sui social con la canzone, scritta proprio per l'evento, "Dai Dai". Lo spettacolo sarà curato da Chris Martin, cantante dei Coldplay.
Gli artisti al microscopio
- I BTS sono un gruppo K-pop composto da 7 membri (Kim Namjoon, AKA RM; Kim Seokjin, AKA Jin; Min Yoongi, AKA Suga; Jung Hoseok, AKA J-hope; Park Jimin, AKA Jimin; Kim Taehyung, AKA V; Jeon Jeong-guk, AKA Jungkook) che è esploso a livello internazionale nel 2017, facendo ballare tutti sulle note di uno dei loro brani più conosciuti: "DNA". Il loro nome deriva da una trovata del loro produttore discografico Bang Si-hyuk, fondatore della BigHit Entertainment. Uomo che, nel 2013, ebbe l'idea di chiamare questo gruppo K-pop "Bangtan Sonyeondan" che, letteralmente significa "Boy Scout a prova di proiettile".
Madonna Louise Veronica Ciccone, conosciuta semplicemente come Madonna, è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice e icona pop statunitense che ha rivoluzionato il mondo della musica dagli anni '80 in poi, diventando una delle artiste più influenti e riconoscibili della storia. Nata nel 1958 a Bay City, nel Michigan, ma cresciuta principalmente a Rochester Hills, Madonna arrivò a New York alla fine degli anni settanta con pochi soldi in tasca e il desiderio enorme di diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. Il suo nome iniziò a circolare davvero nel 1983, con l’uscita del suo primo album “Madonna”, ma fu con brani come “Like a Virgin”, “Material Girl”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Hung Up” e “Frozen” che riuscì a trasformarsi in molto più di una semplice cantante pop. Madonna, infatti, non ha solo fatto ballare intere generazioni sulle note delle sue hit, ma ha cambiato il modo in cui una donna poteva stare sul palco, usare il proprio corpo, parlare di sessualità, religione, potere, libertà e provocazione senza chiedere permesso a nessuno. La sua carriera è diventata una continua reinvenzione: dagli abiti da sposa degli anni Ottanta, all’estetica sensuale e religiosa di “Like a Prayer”, fino al glamour anni Trenta di “Vogue”, all’elettronica di “Ray of Light” e al ritorno dance di “Confessions on a Dance Floor”. In più di quarant’anni di carriera, Madonna è riuscita a restare centrale non solo per la musica, ma anche per la moda, il costume e l’immaginario collettivo, aprendo la strada a tante artiste arrivate dopo di lei come Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Christina Aguilera e Rihanna, che in modi diversi hanno raccolto parte della sua eredità. Madonna viene spesso definita la “Regina del Pop” proprio perché ha trasformato la musica pop in uno spazio dove immagine, provocazione, performance e messaggio personale potevano fondersi insieme, rendendo ogni era musicale non solo un album, ma una vera dichiarazione artistica.
Shakira è una cantante, cantautrice, ballerina e produttrice colombiana nata a Barranquilla con il nome completo di Shakira Isabel Mebarak Ripoll, diventata una delle artiste latine più famose al mondo grazie alla sua capacità di unire pop, rock, sonorità arabe e ritmi colombiani. La sua esplosione internazionale arriva nei primi anni 2000 con “Whenever, Wherever”, brano che la porta fuori dai confini dell’America Latina e la trasforma in una popstar globale senza cancellare la sua identità. Da quel momento, Shakira non si è limitata a pubblicare hit, ma ha costruito un’immagine artistica riconoscibile, fatta di voce , danza, energia scenica e contaminazioni culturali. Il suo nome resta legato a brani diventati simbolici come “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka (This Time for Africa)”, inno dei Mondiali 2010 rimasto nell’immaginario collettivo. Ed è proprio questa la forza di Shakira: riuscire a far cantare e ballare persone di culture diverse, anche quando non parlano la stessa lingua.