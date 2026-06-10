Il Nord America si prepara a ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, con Canada, Messico e Stati Uniti protagonisti di 104 partite in 16 stadi. Un'occasione unica per vivere l'emozione sportiva e scoprire le molteplici sfaccettature culturali del continente.

L'inaugurazione è a Città del Messico (Stadio Azteca), metropoli ricca di storia. In Messico, anche Guadalajara (Estadio Akron, culla di mariachi e tequila) e Monterrey (BBVA Stadium, atmosfera norteña) ospiteranno incontri.

In Canada, le partite iniziano il 12 giugno a Toronto (BMO Field), città vivace e multiculturale.

Vancouver (BC Place), tranquilla e verde, accoglierà le gare tra oceano e montagne.

Stati Uniti: il cuore dei Mondiali tra icone e innovazione

Gli Stati Uniti ospiteranno la maggior parte delle partite. L'esordio della nazionale USA è il 12 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles, con numerosi altri incontri. Los Angeles offre spiagge iconiche. Lo Stadio Levi’s di San Francisco Bay accoglie diverse partite, con foreste di sequoie e il San Francisco Martini Trail.

Sulla costa est, Boston (Gillette Stadium) è ricca di storia. Philadelphia (Lincoln Financial Field) vedrà partite in concomitanza con il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) è patria di leader dei diritti civili, con il World of Coca-Cola.

Nel Texas, Dallas (AT&T Stadium, Deep Ellum) e Houston (NRG Stadium, Lyndon B. Johnson Space Center) accoglieranno diverse partite. A Seattle (Lumen Field), città verde e colta, si giocheranno vari incontri, con la Space Needle. Kansas City (Arrowhead Stadium) offrirà partite e il Crossroads Art District. L’Hard Rock Stadium di Miami accoglie incontri in una città di spiagge e arte déco. Infine, il MetLife Stadium di New York ospiterà molte partite, inclusa la finale il 19 luglio, con un Fan Village al Rockefeller Center.

Mondiali 2026: un'esperienza tra sport e cultura

I Mondiali 2026 offrono un'opportunità unica per valorizzare le realtà urbane e la ricchezza culturale delle città ospitanti.

La selezione dei sedici stadi evidenzia il dialogo tra sport e cultura. Musei, distretti creativi e gastronomia locale arricchiscono l'esperienza del visitatore. Eventi paralleli come fan village e concerti trasformano le città in punti di incontro.