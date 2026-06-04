Il Monfortinjazz, storico festival musicale di Monforte d’Alba, festeggia il traguardo dei cinquant’anni con un’edizione speciale che si terrà dal 26 giugno al 2 agosto 2026. L’evento, organizzato da Monfortearte Odv in collaborazione con Ponderosa Music & Arts, si conferma punto di riferimento per la musica di qualità nelle Langhe grazie a un programma che unisce jazz d’autore, cantautorato e grandi artisti internazionali. Gli appuntamenti principali sono previsti nella suggestiva cornice dell’Auditorium Horszowski, un anfiteatro naturale immerso nel centro del borgo.

La manifestazione si aprirà il 26 giugno con il concerto di Tony Hadley, celebre voce degli Spandau Ballet, impegnato in "An Englishman in Italy" tour. Il 3 luglio saliranno sul palco due grandi protagonisti del jazz italiano, Stefano Bollani ed Enrico Rava. Seguirà il 18 luglio Paolo Fresu con il progetto "Heroes", dedicato a David Bowie. Il 19 luglio spazio a "L’Antidote", trio formato dal percussionista persiano Bijan Chemirani, il violoncellista albanese Redi Hasa e il pianista libanese Rami Khalifé per una serata caratterizzata dalla fusione di diverse culture e sonorità.

Un cartellone ricco tra jazz, contaminazioni e ospiti internazionali

Tra i concerti più attesi figura quello della cantautrice americana Suzanne Vega, previsto per il 24 luglio, mentre il 26 luglio sarà protagonista il duo norvegese Kings of Convenience, formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Børs.

Il 2 agosto Vinicio Capossela chiuderà il festival con una serata dedicata ai trent’anni dell’album "Il Ballo di San Vito", uno dei progetti più significativi della sua carriera.

Completano l’edizione speciale del cinquantenario numerosi concerti e iniziative collaterali, tra cui la mostra fotografica "Wall of Sound 20.0" di Guido Harari, che si terrà dal 26 giugno al 2 agosto presso la Confraternita di Sant’Agostino di Monforte d’Alba. Monfortinjazz 2026 punta così a celebrare la storia musicale conquistata nel tempo, legando nomi di richiamo internazionale a uno scenario territoriale caratterizzato da forte identità culturale.

L’Auditorium Horszowski e la storia del festival

L’Auditorium Horszowski, cuore degli eventi di Monfortinjazz, è noto per l’acustica naturale e il suggestivo colpo d’occhio tra i vigneti delle Langhe.

Realizzato nel 1986 e intitolato al pianista polacco Mieczysław Horszowski, l’anfiteatro accoglie ogni anno artisti di primo piano e pubblico proveniente anche dall’estero. La storia del festival inizia nel 1976 come appuntamento locale dedicato prevalentemente al jazz e si evolve nel corso degli anni integrando generi e grandi interpreti nazionali e internazionali. L’evento rappresenta oggi una delle manifestazioni culturali più longeve e apprezzate della provincia di Cuneo, capace di attrarre appassionati e turisti grazie all’unione tra musica, paesaggio e patrimonio enogastronomico delle Langhe.

L’edizione 2026 conferma la volontà degli organizzatori di offrire un festival di rilievo, capace di coniugare memoria storica e apertura a linguaggi musicali contemporanei, dando spazio sia agli artisti affermati che alle nuove proposte.