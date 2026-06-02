Paola Cortellesi ha aperto gli interventi artistici dello spettacolo “I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum”, un evento di grande risonanza tenutosi il 2 giugno 2026 in Piazza del Quirinale a Roma. Trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, lo show ha rappresentato il culmine delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. La serata ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

L’attrice e regista ha offerto un toccante monologo dedicato al primo voto delle donne nel 1946, rendendo omaggio a figure storiche come Irma Bandiera, partigiana torturata e fucilata, e alle madri costituenti Tina Anselmi, Nilde Iotti e Teresa Mattei. Nel suo intervento, Cortellesi ha evocato la nascita della Repubblica come “la promessa di un Paese in cui si potesse parlare liberamente, di sentire e scegliere chi governa, partecipare alla vita pubblica senza paura. Una nazione in cui le donne potessero finalmente studiare, lavorare, votare, candidarsi, amministrare i propri beni, costruire il proprio destino fuori dall’obbedienza imposta”. Ha poi aggiunto una riflessione sulle promesse ancora da mantenere: “L’effettiva parità salariale, la libertà di camminare sole la sera o di separarsi da un compagno violento senza temere per la propria incolumità.

Ecco, queste ultime promesse non sono state ancora mantenute. Dobbiamo lavorarci. Dico ‘dobbiamo’, perché se è vero che la sovranità appartiene al popolo, allora ogni cittadino può e deve fare la sua parte”.

L'evento in Piazza del Quirinale

Lo spettacolo “I volti della Repubblica” si è configurato come un momento centrale delle iniziative pubbliche volute per l’80° anniversario della Repubblica. L’evento, concepito come un invito aperto a tutti i cittadini, ha sostituito il tradizionale ricevimento serale del 1° giugno e ha visto alternarsi sul palco numerosi artisti e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, tutti esibitisi senza compenso.

Le celebrazioni nazionali per l'anniversario

Le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana hanno avuto inizio con il tradizionale omaggio delle alte cariche dello Stato all’Altare della Patria e la successiva parata militare ai Fori Imperiali. Il Ministero della Difesa ha scelto come slogan per la giornata “80 anni di Repubblica, ottant’anni al servizio del Paese”. La manifestazione in Piazza del Quirinale, trasmessa in diretta su Rai1, ha rappresentato uno dei momenti più significativi, arricchito dalla presenza di un vasto parterre di artisti e sportivi. Tra i partecipanti figuravano Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Cecilia Bartoli, Carlo Verdone, Paolo Fresu, Luca Barbarossa, Flavio Insinna, Giuliano Sangiorgi, Francesco Pannofino, Luca Zingaretti, Massimo Popolizio, Federica Brignone, Bebe Vio, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Beppe Bergomi e Abdon Pamich. La direzione musicale dell’evento è stata curata da Leonardo De Amicis, con il contributo di giovani talenti provenienti dai conservatori.