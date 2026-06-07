Una significativa giornata di fede e spiritualità si è svolta domenica 7 giugno 2026 sul Monte Faito, presso il Santuario di San Michele Arcangelo. L'evento centrale è stata la solenne benedizione della nuova tela raffigurante il 'Gesù Misericordioso', un'opera d'arte sacra realizzata dal maestro Ciro Coppola. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal rettore del Santuario, don Catello Malafronte, e ha richiamato numerosi fedeli e visitatori provenienti non solo dall'area stabiese, ma da diversi centri della Campania, testimoniando il profondo legame della comunità con questo luogo di culto.

La presenza delle istituzioni e il valore del Santuario

La rilevanza dell'evento è stata sottolineata dalla partecipazione di importanti figure istituzionali. Tra queste, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha onorato il Santuario con la sua visita, evidenziando l'importanza del sito come punto di riferimento religioso e spirituale per l'intera regione. Il Santuario di San Michele Arcangelo, infatti, attrae annualmente pellegrini e visitatori, consolidando il suo ruolo di faro di spiritualità. Anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha espresso la sua piena soddisfazione per l'iniziativa. Il primo cittadino ha inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione per il rilancio del Faito, dichiarando: “Il nostro impegno continua.

Già nei prossimi giorni torneremo a confrontarci con il prefetto sulle esigenze della comunità, del Santuario, dei residenti e degli operatori, per dare risposte concrete e costruire il futuro di questo luogo straordinario.”

Un programma ricco di spiritualità e condivisione

La giornata, intitolata “Il Volto della Misericordia sul Monte Faito” e promossa con dedizione dal gruppo “Lumi Viventi di Misericordia”, ha offerto un programma articolato e profondamente significativo. Le attività hanno preso il via con l'accoglienza dei partecipanti, seguita da un momento dedicato alla storia del culto micaelico e alla genesi del Santuario. Successivamente, si è tenuta l'Adorazione Eucaristica, culmine di un percorso di riflessione e preghiera.

Il momento centrale della celebrazione è stata la Santa Messa, presieduta da Frate Franco Picardi. Al termine della funzione, si è proceduto con la solenne benedizione della tela del 'Gesù Misericordioso', che da ora arricchisce il patrimonio artistico e spirituale del Santuario, offrendo ai fedeli un nuovo simbolo di fede, bellezza e speranza.

L'iniziativa ha mirato a unire preghiera, fraternità e condivisione, rafforzando il legame indissolubile tra la dimensione spirituale e lo scenario naturalistico del Monte Faito, un luogo simbolo della spiritualità della Penisola Sorrentina. Il motto che ha accompagnato l'intera giornata, “La Misericordia di Dio è più alta di ogni monte”, ha saputo catturare l'essenza e il profondo valore simbolico dell'evento, lasciando un messaggio di speranza e fede nei cuori dei presenti.