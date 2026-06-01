La 76ª edizione di Italia Film Fedic si terrà a Montecatini Terme dal 3 al 7 luglio 2026. L'evento celebra i 50 anni di Rocky, il film che ha elevato il pugile di Philadelphia a icona cinematografica mondiale e ha consacrato Sylvester Stallone nell'immaginario collettivo. Diretto da Gianluca Castellini, il festival esplora il legame tra cinema e pugilato, inteso come potente metafora esistenziale e strumento narrativo.

Il 6 giugno, al Cinema Imperiale, è in programma "Rocky. La metafora del Ring", un appuntamento curato da Gabriella Maldini. Il 7 giugno, Cinering approfondirà il tema con una rassegna di cortometraggi dedicati al mondo della boxe.

L'edizione introduce anche il "Meetring", un confronto innovativo tra autori e pubblico in un "ring virtuale" di domande e risposte, progettato per favorire una maggiore partecipazione.

Sezioni e protagonisti

Italia Film Fedic 2026 presenta una selezione di 55 cortometraggi (31 nazionali, 24 internazionali) provenienti da 17 paesi. Quattro le sezioni competitive: Fedic Club, dedicata agli autori iscritti alla Federazione; Fedic Scuola, riservata ai film realizzati da studenti di scuole pubbliche e accademie cinematografiche; Fedic Italia, per gli autori italiani; e Fedic World, una vetrina sulla migliore produzione internazionale.

Il premio alla carriera 2026 sarà consegnato al regista britannico Peter Chelsom, che il 6 giugno incontrerà il pubblico in dialogo con il critico cinematografico Carlo Griseri.

La madrina del festival è la nota attrice Milena Vukotic.

Eventi speciali

Il programma include numerosi appuntamenti culturali: il 5 giugno, il saggista Bruno Grillo presenterà il volume "Fabrizi e Rossellini, un’amicizia sul set del Neorealismo". Nello stesso giorno, lo scrittore e poeta Paul Vangelisti incontrerà il pubblico. La Cineteca Fedic proporrà le presentazioni di "Gibba nella Cinecittà di cartone" di Beppe Rizzo e "Manicomi per impazzire" di Enrico Mengotti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Il festival si conferma un punto di riferimento per la promozione del cortometraggio e per la sua capacità di narrare temi universali, unendo omaggi ai grandi classici, attenzione ai nuovi linguaggi e una marcata apertura internazionale.