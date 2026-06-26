Dal 29 giugno al 2 maggio, il Montecatini Terme Contemporary Art (Mo.C.A.) ospita a Montecatini Terme (Pistoia) la mostra “Giotto era il nonno di Banksy. Siamo al mondo per lasciare un segno”. Curato da Bruno Ialuna, questo progetto espositivo offre un viaggio immersivo attraverso la storia dell’arte urbana, dalle sue origini preistoriche fino alle più innovative espressioni internazionali.

L’iniziativa si propone di analizzare oltre 60.000 anni di espressione umana, mettendo in relazione le prime tracce grafiche e pittoriche lasciate dall’umanità con le molteplici forme artistiche che oggi animano le città contemporanee.

L’esposizione ripercorre l’evoluzione del gesto di “lasciare un segno nello spazio condiviso”, partendo dalle pitture rupestri e dalle incisioni della Val Camonica, passando per i graffiti di Pompei, fino ad arrivare alle scritte che caratterizzano le metropoli attuali. La mostra evidenzia come il bisogno espressivo di lasciare un segno sia un filo conduttore che attraversa culture, epoche e continenti, unendo idealmente le tracce degli uomini del passato alle opere degli street artist contemporanei.

Un viaggio attraverso le epoche e i protagonisti della Street Art

Organizzata in diverse sezioni narrative, la mostra crea ambienti immersivi che illustrano le trasformazioni del linguaggio urbano.

Il cuore del percorso è dedicato alla nascita del writing nella New York degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, presentando le testimonianze dei pionieri che hanno contribuito all’affermazione della street art su scala globale. Tra gli artisti internazionali di spicco del secondo Dopoguerra figurano nomi come Cornbread, Blek Le Rat, Harald Naegeli, Hector Carrasco e Mick La Rock. Un approfondimento specifico è riservato alla vibrante scena di Bristol, che esplora l’attività di artisti noti quali Robert Del Naja e Nick Walker, fino a focalizzarsi sul ruolo di Banksy, considerato uno dei maggiori artefici della ridefinizione della percezione pubblica dell’arte urbana in Europa.

Una sezione centrale ricostruisce il decisivo passaggio degli anni Ottanta, periodo in cui l’arte urbana ha fatto il suo ingresso nei circuiti istituzionali, conquistando spazi in gallerie e musei.

Il percorso espositivo si conclude con una panoramica sugli sviluppi della scena italiana: dagli esordi sempre negli anni Ottanta fino alle figure di rilievo internazionale come Flycat, Francesco Garbelli, Alice Pasquini, Maupal, Diavù e Blub. Questi artisti rappresentano la ricchezza e la diversità dei linguaggi attraverso cui l’arte urbana italiana si è affermata sia a livello nazionale che internazionale.

Il Mo.C.A. e il suo ruolo nella promozione dell’arte contemporanea

La mostra rafforza la funzione del Mo.C.A. di Montecatini Terme come polo culturale dedicato alla valorizzazione dell’arte contemporanea e alla promozione di nuove forme di dialogo artistico. Lo spazio espositivo, situato nel cuore della città, ha consolidato negli anni un ruolo centrale per la diffusione di artisti e movimenti attivi sulla scena internazionale.

Il filo conduttore del “lasciare un segno”, che unisce idealmente figure apparentemente distanti come Giotto e Banksy, sottolinea la continuità della ricerca umana di espressione attraverso i secoli e le diverse manifestazioni artistiche.

Questa esposizione rappresenta un’occasione significativa per approfondire il significato profondo della street art, sia dal punto di vista storico che sociale. Dai graffiti preistorici ai grandi nomi contemporanei, il percorso proposto mette in luce le analogie tra le esperienze artistiche dei primi uomini e i linguaggi più innovativi del presente, suggerendo come la necessità intrinseca di comunicare e di incidere sullo spazio pubblico rimanga una costante universale. Il Mo.C.A. di Montecatini Terme si conferma così un punto di riferimento essenziale per la ricerca, l’innovazione e il confronto internazionale nel panorama dell’arte urbana.