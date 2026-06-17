Un nuovo capitolo nella collaborazione artistica tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso si apre con l'uscita del singolo "Hit Parade", disponibile dal 19 giugno 2026 in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy, è firmato da Jovanotti e Sixpm, con il contributo di Vincenzo Liguori e Alessandro Donadei. Caratterizzato da un'atmosfera pop energica e spensierata, "Hit Parade" invita a celebrare la leggerezza del momento, cantando insieme con ironia e naturalezza.

Il legame tra i due artisti affonda le radici nel 2009, quando Alessandra Amoroso, reduce dalla vittoria ad Amici, partecipò al programma di Morandi "Grazie a tutti" su Rai 1.

L'amicizia consolidata ha portato a nuove collaborazioni. Nel 2024, i due hanno co-condotto quattro puntate di "La nostra storia" sulla televisione pubblica, esibendosi in duetti che hanno evidenziato una reciproca stima, andando oltre la sfera professionale. Questa intesa si consolida ora in studio, alimentata dall'entusiasmo dei fan, come testimoniato dalle reazioni alle foto social di Anna Dan, moglie di Morandi, che li ritraevano in un momento di lavoro.

"Hit Parade": il nuovo singolo e i suoi autori

"Hit Parade" si presenta come un brano pop ideale per l'estate, caratterizzato da «energia» e un approccio «ironico e leggero». La canzone celebra il piacere di vivere il presente e di lasciarsi trasportare dalla musica, evidenziando la capacità di Morandi e Amoroso di coinvolgere il pubblico con interpretazioni autentiche.

Il team di autori vede Jovanotti, figura di spicco della musica italiana, e Sixpm, noto produttore, affiancati da Vincenzo Liguori e Alessandro Donadei.

L'attesa è stata amplificata da una recente immagine social, scattata durante una sessione di lavoro, che ha generato grande interesse. Questo clima favorevole è frutto di un rapporto di stima reciproca, consolidatosi negli anni attraverso diverse esperienze televisive e musicali.

Il tour estivo di Gianni Morandi

Contemporaneamente al lancio di "Hit Parade", Gianni Morandi si prepara a tornare sul palco con la tournée “C’era un ragazzo estate 2026”. Il tour prenderà il via il 31 agosto da Este (Padova) e si concluderà il 4 ottobre a Locarno, con tappe in diverse città italiane ed estere.

Tra le tappe previste figurano Vigevano, Mantova, Campobasso, Riccione, Ostuni, Barletta, Palermo, Catania, Macerata, Massa, Torbole sul Garda, Bergamo e Napoli. La tournée celebra la lunga carriera di Morandi, iniziata negli anni Sessanta e costellata da successi che hanno segnato generazioni.

La rinnovata collaborazione tra Morandi e Amoroso, già apprezzata in TV e dal vivo, si concretizza in un brano che ambisce a diventare un successo estivo. L'interesse preannunciato e le interazioni social confermano l'impatto dell'annuncio sul pubblico, ribadendo il ruolo dei due artisti come punti di riferimento nella musica pop italiana contemporanea.