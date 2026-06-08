Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere l'ottava edizione di "More than Jazz 2026", la rassegna musicale itinerante che, a partire dal 20 giugno, esplorerà il tema dei "Transiti Atlantici". Presentato a Udine e ideato da SimulArte, il festival propone un viaggio musicale che unisce Europa e Americhe, valorizzando al contempo i luoghi storici e culturali della regione. Federico Mansutti, presidente di SimulArte, ha sottolineato l'obiettivo della manifestazione: "sorprendere", "emozionare" e "creare nuove occasioni di incontro attraverso la musica", ponendo l'accento sulle "straordinarie cornici del territorio".

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di numerosi ospiti nazionali e internazionali, con l’intento di "superare le differenze geografiche" e far emergere le "affinità e contaminazioni tra culture sonore delle due sponde dell’Atlantico". L’inaugurazione è fissata per il 20 giugno alla corte di Palazzo Morpurgo di Udine, dove Italia e Brasile si incontreranno nel concerto "Attenzione col Tubarone! – Il Brasile degli italiani", con Gabriele Mirabassi, Cristina Renzetti e Roberto Taufic. Tra i momenti più attesi, l'esibizione di Raiz, voce storica degli Almamegretta e volto della serie Mare fuori, che il 5 luglio proporrà nel piazzale del castello di Udine un omaggio a Sergio Bruni. Altro appuntamento di rilievo sarà il concerto del sassofonista portoricano e vincitore di un Grammy Award, Miguel Zenon, che il 22 luglio guiderà l'ensemble "Eu New Gen 26" – composto da giovani musicisti provenienti da università europee – presso la Cavallerizza di Udine.

Un viaggio musicale tra continenti e culture

L’idea centrale del festival ruota attorno a un viaggio simbolico su una nave passeggeri immaginaria che attraversa l’Atlantico. Il pubblico è invitato a scoprire le esibizioni di artisti provenienti da contesti differenti, ma uniti dalla capacità di valorizzare sia le tradizioni popolari sia l'innovazione jazzistica. La rassegna "More than Jazz", infatti, trascende il genere puramente jazzistico, espandendo i suoi confini per accogliere progetti originali sviluppati da interpreti europei e americani. Promuove inoltre collaborazioni nate dal dialogo tra culture apparentemente distinte ma musicalmente affini.

Il festival è stato concepito per creare un ponte ideale tra le tradizioni musicali delle diverse sponde dell’Atlantico, richiamando l'esperienza degli emigranti italiani e friulani che, tra Ottocento e Novecento, portarono la loro musica oltre oceano, contribuendo all’evoluzione delle culture locali.

Ogni concerto rappresenta un’occasione unica per riscoprire radici e connessioni spesso inedite tra i linguaggi musicali, arricchendo l’offerta culturale estiva della regione.

Luoghi storici e suggestivi al centro dell’edizione 2026

Gli eventi del festival si svolgono in alcune delle location più rappresentative di Udine e del Friuli Venezia Giulia, tra cui Palazzo Morpurgo, il piazzale del castello e la Cavallerizza. Questi ambienti storici non solo fungono da cornice agli eventi, ma rafforzano il senso di comunità e scoperta, favorendo un incontro tra passato e presente, arte e musica. La scelta di spazi aperti e monumentali evidenzia la volontà di rendere la musica uno strumento di aggregazione a livello cittadino e territoriale.

La rassegna, nata con l'intento di avvicinare un pubblico ampio alle sfumature del jazz contemporaneo e delle tradizioni popolari, consolida il proprio ruolo nel panorama musicale del Friuli Venezia Giulia. Si distingue per l'attenzione alla sperimentazione e all'incontro fra sonorità diverse. Nel corso degli anni, "More than Jazz" ha promosso con successo l'incontro tra giovani talenti e grandi interpreti internazionali, affermandosi come un appuntamento centrale per gli appassionati del genere. L’edizione 2026 propone un cartellone articolato che esplora tematiche di viaggio, scambio e contaminazione, offrendo alla comunità occasioni di ascolto innovative e momenti di valorizzazione del patrimonio culturale regionale.