Si è spenta a Parigi, all'età di ottanta anni, Guesch Patti, l'icona della musica francese e celebre interprete di ‘Étienne’. La sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 giugno dopo una lunga malattia, è stata confermata dal suo rappresentante. Nata Patricia Porrasse il 16 marzo 1946 a Neuilly-sur-Seine, Guesch Patti ha lasciato un'impronta indelebile nella musica europea degli anni Ottanta.

‘Étienne’: il successo internazionale

La carriera musicale di Guesch Patti raggiunse il suo apice nel 1987 con la pubblicazione di ‘Étienne’, un brano che divenne un fenomeno internazionale.

Vendette oltre un milione e mezzo di copie in Francia, ottenendo il disco d’oro e riconoscimenti come il Prix Vincent Scotto e la Victoire de la Musique. Il successo del singolo superò i confini francesi, portando la cantante a esibirsi in Belgio, Paesi Bassi e Germania. L'album ‘Labyrinthe’ consolidò la sua fama affrontando temi sociali e personali.

Una carriera poliedrica

Prima della musica, Guesch Patti intraprese una carriera nella danza. Giovanissima, entrò all’Opéra di Parigi, lavorando con figure della coreografia. Negli anni Sessanta, tentò la strada della canzone con il pianista Yves Gilbert, che sposò nel 1964. La sua evoluzione artistica la vide poi sperimentare, pubblicando album tra cui ‘Nomades’, ‘Gobe’, ‘Blonde’ e ‘Dernières nouvelles’.

Parallelamente, si dedicò attivamente al teatro, alla danza e al cinema, partecipando come giurata a un programma televisivo sulla danza nel 2006. La sua carriera fu caratterizzata da costante ricerca e sperimentazione, rendendola un simbolo di libertà creativa.

Le origini e l'identità artistica

Nata Patricia Porrasse, Guesch Patti proveniva da una famiglia legata al mondo dello spettacolo: figlia dell’impresario Jean Porrasse e figlioccia dell’attore Bernard Blier. Il suo nome d’arte univa il soprannome d’infanzia “Guesch” a una versione abbreviata di Patricia. La sua figura rimase un simbolo di libertà espressiva e di innovazione artistica, rispettata e amata dal pubblico e dalla critica.