La morte di Patrizia Caselli chiude una pagina intensa dello spettacolo italiano, segnata dalla televisione, dal teatro, dalla musica e da scelte personali spesso raccontate più per il loro peso pubblico che per la loro dimensione privata. L’attrice e conduttrice si è spenta il 9 giugno a Milano, a 66 anni, dopo una malattia che lei stessa aveva reso nota nel 2024.

Patrizia Caselli, una vita tra televisione e scelte private

Patrizia Caselli era stata uno dei volti televisivi più riconoscibili tra gli anni Ottanta e Novanta. Prima showgirl, poi conduttrice e attrice, aveva attraversato stagioni diverse del piccolo schermo italiano, partendo dalle televisioni private milanesi fino ad arrivare alla Rai.

Il pubblico la ricordava per la presenza elegante, per il modo diretto di stare davanti alla telecamera e per una carriera costruita tra intrattenimento, programmi di attualità e teatro.

Era nata a Milano il 13 maggio 1960. I primi passi nel mondo dello spettacolo erano arrivati già negli anni Settanta, anche attraverso la pubblicità, prima dell’esperienza nelle tv private come Antennatre e Telealtomilanese. Fu una gavetta importante, quella delle televisioni locali, che in quegli anni rappresentavano spesso una palestra vera per chi voleva imparare tempi, linguaggio e ritmo della diretta.

La sua carriera prese poi una direzione più ampia. Negli anni Ottanta arrivarono anche la musica e il teatro.

Caselli incise diversi singoli e lavorò sul palco, entrando in contatto con figure centrali dello spettacolo italiano. Tra queste ci fu Walter Chiari, conosciuto quando lei era ancora molto giovane. Il loro legame, durato diversi anni, fu anche una parte molto raccontata della sua vita privata, ma non oscurò il percorso professionale che lei stava costruendo.

Il passaggio in Rai arrivò nel 1987. Da lì Patrizia Caselli partecipò e condusse diversi programmi, tra cui Bella d’estate, Chi tiriamo in ballo?, La rete, detto tra noi e La cronaca in diretta, trasmissione ricordata anche come uno dei primi spazi televisivi in cui la cronaca nera entrò in modo più stabile nel racconto del piccolo schermo.

Era una televisione molto diversa da quella di oggi, meno frammentata, in cui i volti dei conduttori diventavano familiari nelle case degli italiani.

Caselli e Craxi

La morte di Patrizia Caselli ha riportato l’attenzione anche su una scelta che segnò profondamente la sua esistenza: il legame con Bettino Craxi. La relazione con l’ex presidente del Consiglio iniziò all’inizio degli anni Novanta e la portò, nel pieno della stagione di Mani Pulite, a raggiungerlo ad Hammamet. Come ricordato dal Corriere, Caselli lasciò la televisione per seguirlo in Tunisia, rinunciando anche a una parte della carriera che avrebbe potuto continuare in Rai.

Fu una scelta personale, ma inevitabilmente diventò pubblica.

Patrizia Caselli rimase accanto a Craxi fino alla morte dell’ex leader socialista, avvenuta nel 2000. Negli anni successivi parlò più volte di quel periodo come di una decisione difficile, ma coerente con ciò che sentiva. Non cercò di presentarla come un gesto leggero: era consapevole di aver cambiato la propria vita, allontanandosi dalla popolarità e da una strada professionale già avviata.

Altri film e la malattia

Dopo quella stagione, Caselli non tornò stabilmente in televisione. Recitò ancora in alcuni film, tra cui La fabbrica del vapore e Dentro la città, ma scelse una vita più appartata. Accanto all’ex marito, il medico Alberto Bossi, adottò il figlio François in Congo. Proprio il figlio fu uno dei punti centrali della sua vita più recente, lontana dal clamore che aveva accompagnato i suoi amori più noti e le sue scelte più discusse.

Nel 2024 Patrizia Caselli aveva raccontato pubblicamente di avere un tumore ai polmoni al terzo stadio. La notizia aveva colpito chi l’aveva seguita negli anni, anche perché l’ex conduttrice aveva parlato della malattia senza nascondere la paura, ma con lucidità. Non aveva cercato toni eroici, né frasi costruite: aveva semplicemente raccontato una prova durissima, vissuta con la consapevolezza di chi sente ancora fortissimo il legame con la vita e con gli affetti.

Nel mondo dello spettacolo resta il ricordo di un volto degli anni Ottanta e Novanta, ma anche quello di una donna che non ha separato la carriera dalla vita. La sua storia è passata dagli studi televisivi alle scene teatrali, dalla musica alla cronaca, fino a una scelta di silenzio e riservatezza. Ed è forse proprio questa alternanza tra esposizione e discrezione a rendere oggi il suo percorso così particolare.