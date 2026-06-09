Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Talay Riley, cantautore e autore britannico vincitore di un Grammy Award, tragicamente ucciso a 35 anni a Londra. Il corpo di Riley, il cui vero nome era Mark Orabiyi, è stato trovato gravemente ferito nel giardino di una proprietà residenziale a Silvertown, nell’East London, la mattina del 5 giugno. I soccorritori, giunti sul posto, hanno constatato il decesso. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per omicidio, chiedendo la collaborazione dei cittadini per eventuali informazioni o immagini utili alle indagini.

Le indagini e i primi fermi

Nelle ore successive al ritrovamento, la polizia ha arrestato tre persone con l’accusa di omicidio. Un uomo di 27 anni è stato successivamente rilasciato su cauzione, in attesa di ulteriori accertamenti, mentre un uomo di 24 anni e una donna di 25 sono stati liberati senza ulteriori provvedimenti. L’ispettore Joanna Yorke, responsabile delle indagini, ha definito l’episodio un “tragico incidente” e ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e ai cari di Mark, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini per fare piena luce sulla dinamica dei fatti.

La brillante carriera del Grammy Award

Nato a Londra il 10 luglio 1990, Talay Riley ha costruito una carriera di grande successo come autore e compositore nel panorama musicale internazionale.

Tra il 2013 e il 2015, ha firmato brani per artisti di fama mondiale come Usher, Nick Jonas, Iggy Azalea e Chris Brown. Nel 2016, la sua penna ha dato vita a 'Clumsy', incisa da Britney Spears per l’album 'Glory', e a 'Last Dance', registrata da Dua Lipa e destinata a diventare uno dei primi grandi successi della cantante britannica. Il culmine della sua carriera è stato il Grammy Award ottenuto nel 2017, grazie alla collaborazione con H.E.R. per la scrittura di 'Lights On', brano contenuto nell’album omonimo della cantante statunitense. Riley aveva ottenuto risultati significativi anche come interprete, conquistando le classifiche britanniche nel 2011 con il singolo 'Make You Mine' e condividendo il palco con artisti del calibro di Skepta, Usher e Trey Songz.

Il ricordo di colleghi e familiari

La notizia della sua prematura scomparsa ha generato un’ondata di commozione nel mondo della musica. Numerosi artisti hanno espresso il loro cordoglio e tributato omaggio a Riley. Tra questi, il fratello Michael Orabiyi, conosciuto come Scribz Riley, lo ha ricordato con affetto come una persona generosa, un mentore e una fonte di ispirazione per molti. Anche artisti come Stormzy e Oritsé Williams hanno manifestato vicinanza alla famiglia, evidenziando l’impatto positivo e duraturo che Talay Riley ha lasciato nel panorama musicale internazionale attraverso il suo talento e il suo spirito.