Il mondo dell'arte saluta David Hockney, uno dei maggiori artisti britannici e internazionali, scomparso a ottantotto anni il 12 giugno 2026. Nato nel luglio 1937 a Bradford, in Inghilterra, Hockney si affermò nel dopoguerra come figura di spicco della Pop art, influenzando l'arte europea e americana per oltre sessant'anni. La sua produzione lo rese celebre per la reinterpretazione di paesaggi e figure umane con colori vivaci e approccio sperimentale. Opere iconiche come le sue piscine californiane, in particolare "A Bigger Splash", sono parte dell'immaginario collettivo.

La sua scomparsa è una perdita sentita. Hockney stesso aveva sottolineato l'importanza dell'evoluzione artistica: "Gli artisti devono sempre guardare avanti e reinventarsi."

Un percorso artistico globale e innovativo

Hockney visse e lavorò tra Regno Unito, Stati Uniti e Francia. Noto nella Pop art londinese degli anni Sessanta, scelse la California come ispirazione principale, creando tele iconiche. La sua poetica si intrecciò con la tecnologia, sperimentando con iPad e supporti digitali. Le sue opere sono esposte nei maggiori musei. Oltre a "A Bigger Splash", tra i lavori più noti figurano "Mr and Mrs Clark and Percy" e le serie Montaigne, testimoniando una ricerca tra ritmo cromatico e introspezione.

Il suo impatto è riconosciuto in istituzioni come la Tate di Londra e il Museum of Contemporary Art di Los Angeles.

Formazione, successo e l'eredità di un maestro

Hockney si formò alla Bradford School of Art e al Royal College of Art di Londra, entrando in contatto con l'avanguardia britannica. La sua mostra del 1963 alla Kasmin Gallery di Londra segnò il riconoscimento internazionale. Nel corso della sua carriera, fu protagonista di retrospettive e grandi mostre globali, ricevendo riconoscimenti. Negli ultimi anni, si era stabilito in Normandia, Francia, dove continuò a lavorare, producendo paesaggi ispirati ai colori locali, spesso con tecnologia digitale. Hockney lascia un'eredità artistica di sperimentazione, energia creativa e una visione che ha coniugato la tradizione pittorica con le nuove tecnologie.