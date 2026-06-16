Il mondo del jazz saluta Abdullah Ibrahim, celebre pianista e compositore sudafricano, scomparso il 15 giugno 2026 all’età di 89 anni. La notizia della sua morte, comunicata dalla famiglia, è stata ripresa da fonti sudafricane e internazionali. Nato a Cape Town nel 1934, Ibrahim fu voce autorevole nella lotta contro l’apartheid, lasciando un segno indelebile nella musica moderna. Noto come Dollar Brand a inizio carriera, fuse nelle sue composizioni tradizione africana, musica sacra e avanguardie jazzistiche. Il suo brano "Mannenberg" divenne un inno anti-apartheid, accompagnando la storia sociale del Sudafrica.

Collaborò con Duke Ellington, che lo invitò negli Stati Uniti nel 1965, proiettandolo sulla scena internazionale. Ibrahim incise decine di album. La famiglia, nel messaggio di addio, ha sottolineato come abbia vissuto “con grazia, dignità e uno spirito inarrestabile”.

Abdullah Ibrahim: musica, impegno ed eredità nel jazz

Abdullah Ibrahim fu portavoce di una generazione oppressa dall’apartheid. Il suo stile, radicato nelle townships sudafricane, dialogò con il jazz internazionale, raggiungendo un pubblico globale. Oltre alla sua ricerca e al carattere meditativo del suo pianismo, Ibrahim fu simbolo di una battaglia culturale: le sue note accompagnarono manifestazioni e momenti salienti della lotta per la libertà in Sudafrica.

“Mannenberg” fu identificato come brano simbolo delle proteste negli anni Settanta. La figura di Abdullah Ibrahim resta centrale nel jazz mondiale per l’eccellenza delle sue produzioni e la forza etica ed evocativa. Collaborazioni, registrazioni e riconoscimenti internazionali diedero visibilità agli artisti africani nella scena musicale globale. La sua ricerca – dagli esordi sudafricani agli ultimi concerti – ispirò generazioni di musicisti e ascoltatori, divenendo un punto di riferimento nei festival e nelle sale da concerto. Con la sua musica, Abdullah Ibrahim coniugò narrazione personale e impegno civile, offrendo una testimonianza viva della storia del suo Paese e della potenza del linguaggio jazzistico.