Si è spento a Milano all'età di novantuno anni Ulrico Carlo Hoepli, figura centrale della storica casa editrice e libreria Hoepli. La sua scomparsa giunge in un momento delicato, pochi giorni dopo la chiusura definitiva della libreria di via Hoepli, a pochi passi dal Duomo, un riferimento culturale per Milano per oltre un secolo. Hoepli, che aveva ricoperto la carica di presidente della Federazione editori europei nel 1998, era il padre di Giovanni, Matteo e Barbara e ha rappresentato la quarta generazione alla guida dell'impresa di famiglia, fondata dal suo omonimo nel 1870.

Per decenni, Ulrico Carlo Hoepli è stato il punto di equilibrio di una dinastia spesso attraversata da profonde tensioni e contenziosi. La società Hoepli era entrata in procedura di liquidazione volontaria due mesi prima della sua morte. La libreria, già chiusa al pubblico, dovrà essere completamente svuotata entro il 30 giugno, rendendo difficile conservare intatto un luogo iconico che, per centocinquantasei anni, ha accolto generazioni di lettori e studiosi con un vasto catalogo.

Le sfide della liquidazione e il futuro del marchio

Le difficoltà interne alla famiglia hanno inciso profondamente sulle sorti del gruppo. La gestione era passata alla quinta generazione, ma le divergenze tra i tre fratelli Hoepli e il cugino Giovanni Nava, titolare del 33% delle quote societarie, hanno alimentato una lunga faida legale.

La Corte di Cassazione è attesa a pronunciarsi nel mese di giugno in merito alla richiesta di Nava per una diversa attribuzione delle quote. Nel frattempo, la procedura di liquidazione ha comportato la cessione del ramo scolastico e del marchio Hoepli a Mondadori. Un tentativo di salvataggio era stato avanzato dalla società DaB, con un'offerta di oltre venti milioni di euro per mantenere l'integrità del gruppo, ma questa proposta non è stata accolta. Ora, l'attenzione è rivolta a una cordata di imprenditori guidata da Vittorio Graziani, che dovrebbe presentare un'offerta formale entro il 15 giugno. La condizione sine qua non per questa proposta è il mantenimento della libreria nella sua sede originaria, un'operazione resa complessa dallo svuotamento dell'immobile già avviato.

La casa editrice e la libreria Hoepli sono state per centocinquantasei anni un faro per la diffusione della cultura tecnica, scientifica e letteraria in Italia. Ulrico Carlo Hoepli aveva spesso sottolineato l'importanza di Milano per l'editoria italiana, ricordando la lungimiranza del fondatore che aveva individuato nella città il futuro del settore, permettendo alla famiglia di proseguire il mestiere. La chiusura della libreria e la scomparsa dell'editore rappresentano la perdita di uno dei simboli culturali più antichi e significativi di Milano, mentre la vicenda della famiglia prosegue sul piano societario e giudiziario.