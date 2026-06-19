La mostra “Geometry, Harmony and Life. The Architecture of Andrea Palladio from Antiquity to Classicism”, dedicata all’architetto veneto Andrea Palladio, si è conclusa al Museo Nazionale di Pechino con un successo straordinario: oltre 540mila visitatori. Promossa da Ambasciata e Istituto Italiano di Cultura a Pechino, con Treccani e il Cisa Andrea Palladio di Vicenza, l’esposizione è stata uno dei più rilevanti eventi culturali italiani in Cina. All’inaugurazione hanno partecipato i ministri della Cultura italiano e cinese. L’allestimento, progettato dallo Studio Cibic, ha offerto un percorso sull’opera di Palladio, presentando opere e materiali da istituzioni.

Il progetto ha creato un dialogo profondo tra le culture architettoniche, evidenziando affinità tra armonia e paesaggio. L’ambasciatore d’Italia Massimo Ambrosetti ha definito l’evento “un’occasione di grande diplomazia culturale e per mettere al centro l’imprenditoria vicentina”.

Contenuti e collaborazioni

Il successo è stato reso possibile grazie al contributo di numerose istituzioni italiane e cinesi, tra cui il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma – con il celebre “Capriccio con edifici palladiani” di Canaletto. Il percorso è stato arricchito da un progetto fotografico di Lois Conner sui paesaggi palladiani del Veneto e dalla pubblicazione di un catalogo trilingue (italiano, cinese e inglese) edito da Treccani, la prima grande opera di riferimento su Palladio realizzata in Cina.

La curatela è stata affidata a un team di esperti. L’esposizione ha saputo mettere in dialogo la produzione di Palladio con le tendenze contemporanee cinesi, sottolineando il ruolo del patrimonio architettonico come strumento di diplomazia culturale.

Prossime iniziative e impatto territoriale

Il ciclo di iniziative dedicate a Palladio in Cina proseguirà il 10 luglio con la mostra “Chinese Voices on Palladio” al Tsinghua Art Museum di Pechino. Curata dal Politecnico di Torino e dalla Tsinghua University, in collaborazione con Treccani, questa nuova esposizione esplorerà il dialogo tra il pensiero palladiano e la ricerca di architetti contemporanei cinesi, attraverso installazioni e video-interviste.

Sarà inclusa una sezione dedicata all’arte contemporanea italiana, con opere di Pietro Ruffo e altri artisti, realizzati durante una residenza a Pechino.

Il successo di pubblico e la vasta partecipazione istituzionale confermano il ruolo di Andrea Palladio come ponte ideale tra culture e generazioni, valorizzando il patrimonio vicentino e promuovendo la città di Vicenza e le sue eccellenze architettoniche e imprenditoriali a livello globale.