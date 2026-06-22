La giuria internazionale del Concorso della 83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è stata ufficialmente completata. A presiedere questa prestigiosa commissione, come già annunciato, sarà l'attrice e regista Maggie Gyllenhaal.

I sei nuovi membri che si uniscono alla giuria rappresentano un mosaico di talenti e provenienze geografiche, sottolineando il carattere globale dell'evento. Tra le figure di spicco figurano la regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, il compositore britannico Daniel Blumberg, il docente universitario italiano Francesco Casetti, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli, la regista e sceneggiatrice afgana Shahrbanoo Sadat e il rinomato regista e produttore hongkonghese Johnnie To.

Questa importante decisione è stata ratificata dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, che ha pienamente accolto la proposta formulata dal Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera.

La Biennale di Venezia e la sua Giuria

La Biennale di Venezia, istituzione di fama mondiale fondata nel lontano 1895, è l'ente organizzatore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, riconosciuta universalmente come uno dei festival cinematografici più prestigiosi e influenti a livello globale. Il Consiglio di amministrazione della Biennale detiene l'autorità di approvare le decisioni chiave, inclusa la delicata e fondamentale composizione delle giurie per i vari concorsi. La selezione dei membri che compongono queste giurie avviene sempre su precisa proposta del Direttore artistico della Mostra, ruolo che per la corrente edizione è ricoperto da Alberto Barbera.

I profili dei membri della Giuria internazionale

I professionisti chiamati a far parte di questa giuria internazionale portano con sé un bagaglio di esperienze e prospettive uniche. Kaouther Ben Hania è una stimata regista e sceneggiatrice tunisina, celebre per il suo significativo contributo al panorama cinematografico internazionale. Daniel Blumberg, compositore britannico, vanta una solida esperienza nel campo della musica applicata al cinema. Francesco Casetti è un autorevole docente universitario italiano, particolarmente attivo nel settore degli studi cinematografici e della teoria del film. Xavier Giannoli si distingue come regista e sceneggiatore francese di grande talento, mentre Shahrbanoo Sadat è una promettente regista e sceneggiatrice afgana.

Infine, Johnnie To è un acclamato regista e produttore cinematografico originario di Hong Kong, la cui opera ha lasciato un segno indelebile.

La presenza di figure così diverse, provenienti da differenti nazioni e con percorsi artistici eterogenei, è un chiaro riflesso dell'approccio intrinsecamente internazionale della Mostra di Venezia. Questa diversità non solo arricchisce il dibattito e la valutazione delle opere, ma conferma anche il ruolo della Mostra come uno degli appuntamenti cardine e imprescindibili per il cinema mondiale, capace di attrarre e valorizzare talenti da ogni angolo del globo.