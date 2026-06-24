L'estate 2026 si apre con un ricco calendario espositivo in Italia, spaziando dall'arte antica e moderna alle espressioni contemporanee. Da Raffaello e Pontormo a Umberto Eco, passando per moda e memoria, le città offrono mostre imperdibili.

A L’Aquila, il Museo Nazionale d’Abruzzo ospita “La Visitazione all’Aquila. Raffaello e Pontormo” (26 giugno – 26 settembre). L'esposizione celebra il ritorno della “Visitazione” di Raffaello dopo quattro secoli, affiancata da quella di Pontormo. Il percorso unisce dipinti, disegni e documenti, tra Rinascimento e Manierismo.

Roma omaggia Umberto Eco nel decennale della sua scomparsa. Dal 23 giugno, a Palazzo Firenze, “Umberto Eco e il nome delle cose. Segni, realtà e interpretazione” ripercorre la biografia intellettuale di quello che fu un maggiore pensatore contemporaneo. Espone tavole di Milo Manara, scenografie di Dante Ferretti per “Il nome della rosa”, e testimonianze del Gruppo 63. L'allestimento, inclusivo, presenta plastico del Museo Tattile Omero e multimedialità.

Moda, fotografia, memoria: Roma e Palermo

Sempre a Roma, i Musei Capitolini – Centrale Montemartini propongono “Moda in luce 1955‑1975. Roma fra glamour e innovazione industriale” (26 giugno – 15 novembre). Con materiali dall’Archivio dell’Istituto Luce, esplora la moda romana, mettendo in dialogo case come Valentino e Fendi con sartorie e artigianato.

Espone abiti storici e documenti.

A Palermo, il Museo Civico di Castelbuono presenta “Maxiprocesso” di Maria D. Rapicavoli. Fino al 30 settembre, trenta opere sui faldoni del Maxiprocesso sono esposte al Palazzo di Giustizia, documentando il lavoro investigativo di Giovanni Falcone. Sostenuto da Strategia Fotografia 2025, proseguirà al Museo Civico di Castelbuono, valorizzando la memoria.

Dialoghi artistici e riflessioni: Foligno e Sirmione

Il CIAC di Foligno ospita “Guidi – Tancredi. Un nodo invisibile” (28 giugno – 27 settembre). La mostra confronta oltre settanta opere di Virgilio Guidi (anni Venti-Trenta) e Tancredi Parmeggiani (anni Cinquanta-Sessanta), esplorando il legame profondo tra i due artisti.

A Sirmione, il Museo Archeologico Nazionale accoglie fino al 4 ottobre la personale “Frammenti” dello scultore Francesco Paterlini. L'esposizione presenta dieci opere (sculture, installazioni) prive di titolo, che dialogano con la collezione permanente, riflettendo sul frammento nell'arte.

Queste iniziative arricchiscono il ricco calendario espositivo nazionale per l’estate 2026. Tra gli appuntamenti, spiccano “Estate Tizianesca” in Cadore, l’omaggio a Gino Severini a Cortona e la retrospettiva su Harry Gruyaert a Torino. Questa programmazione diversificata conferma la vitalità del sistema museale italiano, unendo capolavori antichi, ricerche d’avanguardia e memoria.