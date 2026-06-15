L’estate cinematografica romana riparte dall’Arena Sacher, lo spazio all’aperto accanto allo storico cinema di Trastevere voluto da Nanni Moretti. Anche quest’anno il regista e autore seleziona i titoli della programmazione estiva e invita i cineasti a presentare personalmente le proprie opere, trasformando ogni proiezione in un incontro diretto tra pubblico e autori.

Il programma e gli ospiti dell’Arena Sacher

La stagione si apre il 21 giugno alle 21:30 con “Gioia mia”, presentato dalla regista Margherita Spampinato, che incontrerà il pubblico in sala.

Il calendario prosegue il 24 giugno con “Mothers”, presentato dalla regista Alice Tomassini insieme a Chiara Tagliaferri, in un appuntamento dedicato a uno sguardo corale sulle dinamiche familiari e femminili.

Il 4 luglio sarà invece la volta di Gabriele Muccino, ospite dell’arena per introdurre il film “Le cose non dette”, mentre il 12 luglio il regista Rocco Papaleo presenterà “Il bene comune”, confermando la presenza di una forte componente autoriale nella programmazione.

La rassegna si chiuderà il 26 luglio con la proiezione di “40 secondi”, introdotta dal regista Vincenzo Alfieri, in un ultimo appuntamento che completa un cartellone costruito all’insegna del dialogo tra pubblico e autori.

L’Arena Sacher si conferma così uno dei luoghi simbolo dell’estate cinematografica romana, dove la visione dei film si accompagna all’incontro diretto con i protagonisti del cinema italiano contemporaneo.