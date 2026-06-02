I Musei Reali di Torino hanno registrato un'affluenza eccezionale durante il ponte festivo del 2 giugno, con 12.294 biglietti emessi tra sabato 30 maggio e martedì 2 giugno. Un dato significativo che conferma l'attrattiva del complesso, richiamando un vasto pubblico per collezioni permanenti e proposte speciali.

L'offerta espositiva ha riscosso successo. Nello Spazio Leonardo, al primo piano della Galleria Sabauda, i visitatori hanno ammirato il disegno autografo di Leonardo da Vinci, "Tre vedute di testa virile con barba", esposto fino al 28 giugno 2026.

Apprezzate anche le due mostre dossier dedicate a Margherita di Savoia, prima regina d’Italia, nel centenario della scomparsa.

La Biblioteca Reale ospita fino al 6 gennaio 2027 "Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Palazzo e Biblioteca Reale", valorizzando la collezione libraria. Il Medagliere Reale presenta "Il Volto delle Donne. L’altra faccia della Storia", con una selezione della collezione numismatica dei Musei Reali.

Nuove esposizioni e iniziative istituzionali

Dal 30 maggio, lo Spazio Scoperte della Galleria Sabauda ha inaugurato "La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo", visitabile fino al 15 settembre. L'esposizione confronta due maestri del primo Cinquecento veneto e lombardo: Lorenzo Lotto, con la "Sacra Famiglia con santa Caterina d’Alessandria" dall’Accademia Carrara di Bergamo, e Giovanni Girolamo Savoldo, con due opere della pinacoteca sabauda.

Le visite speciali dell'iniziativa "I Palazzi delle Istituzioni si aprono alla città" hanno registrato il tutto esaurito. Promossa in concomitanza con tre date civiche di ingresso gratuito nei musei statali: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre.

L'evento ha coinvolto sei istituzioni pubbliche nel cuore di Torino: la Città di Torino – Presidenza del Consiglio comunale, la Prefettura, la Città metropolitana, Turismo Torino e Provincia, e, per il Ministero della Cultura, i Musei Reali e l’Archivio di Stato. I Giardini Reali hanno accolto 6.513 visitatori, rilevati tramite applicativo digitale.

Il valore dell'accesso gratuito e l'offerta culturale

Il 2 giugno rientra nella strategia del Ministero della Cultura per l'accesso libero ai luoghi statali in date significative (25 aprile, 4 novembre).

Queste iniziative incentivano la riscoperta del patrimonio nazionale e un'ampia partecipazione sociale, valorizzando anniversari come l’80° della Repubblica Italiana.

I Musei Reali di Torino si confermano un polo museale esteso e diversificato nel centro storico, con Galleria Sabauda, Biblioteca Reale, Armeria Reale, Medagliere Reale e Giardini Reali. Eventi temporanei e mostre (come i disegni di Leonardo o il confronto tra maestri del Cinquecento) rinnovano l'interesse del pubblico, offrendo occasioni di approfondimento culturale legate alle collezioni permanenti e alla storia sabauda.