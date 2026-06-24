Il 24 giugno 2026 è stato ufficialmente annunciato l'avvio di un significativo intervento di restauro sulla Loggia di Raffaello, uno dei tesori più preziosi custoditi all'interno dei Musei Vaticani. Questo progetto conservativo, di grande rilievo artistico e culturale, mira a preservare uno dei cicli pittorici più celebri del Rinascimento italiano. Alla presentazione dei lavori hanno preso parte la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, insieme ad esponenti del Laboratorio di Restauro Dipinti su Muro, responsabile degli interventi tecnici.

La decorazione della Loggia, realizzata tra il 1517 e il 1519 da Raffaello Sanzio e la sua scuola per volontà di Papa Leone X Medici, costituisce uno degli esempi più alti di arte rinascimentale applicata all'architettura. Durante la conferenza inaugurale, la direttrice Jatta ha sottolineato: "Questo restauro rappresenta una tappa fondamentale nella valorizzazione del patrimonio universale custodito nei Musei Vaticani". Si tratta infatti di uno dei progetti conservativi più attesi, vista la fama mondiale delle logge e l'importanza che rivestono all'interno del percorso museale, tra le mete più frequentate dai visitatori.

Le fasi del restauro e il valore artistico

Il restauro prevede inizialmente un'accurata analisi diagnostica, per rilevare le condizioni degli affreschi e individuare le migliori tecniche di intervento.

Il Laboratorio Dipinti su Muro, già impegnato in nuovi protocolli di tutela, è incaricato di garantire l’originalità cromatica e la leggibilità dei soggetti biblici rappresentati, mantenendo il rispetto per le tecniche originali impiegate da Raffaello e dai suoi collaboratori. La Loggia, lunga circa 65 metri, è celebre per la sequenza di 13 arcate e 52 episodi biblici raffigurati nei comparti della volta e delle pareti.

Il valore storico e artistico della loggia non è legato solo alla qualità esecutiva, ma anche al ruolo innovativo nell’arte murale e alla funzione di "Biblia pauperum": un vero percorso illustrato delle principali storie dell’Antico e Nuovo Testamento, proposto ai pellegrini ed ai visitatori di ogni epoca.

Il restauro rappresenta dunque un’occasione per assicurare la conservazione di un patrimonio di altissimo valore spirituale e culturale.

La Loggia nella storia dei Musei Vaticani

La Loggia di Raffaello si inserisce tra i capolavori custoditi nei Musei Vaticani, che accolgono ogni anno milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. La loggia venne commissionata da Papa Leone X a Raffaello nel secondo decennio del XVI secolo ed è considerata uno degli apici della decorazione pittorica rinascimentale a soggetto sacro. Il ciclo, completato dalla scuola di Raffaello dopo la morte prematura dell’artista nel 1520, ha influenzato profondamente la pittura europea dei secoli successivi, diventando modello di riferimento per scene bibliche e decorazioni a tema religioso.

Oltrealla Loggia, i Musei Vaticani conservano altri nuclei artistici fondamentali, come le Stanze di Raffaello, la maestosa Cappella Sistina e la ricca Pinacoteca Vaticana, che ne fanno uno dei poli museali più ricchi al mondo. Con questo nuovo restauro, l’istituzione conferma il proprio impegno nella salvaguardia e trasmissione di un’eredità culturale di valore universale per le future generazioni.