Il Museo Carlo Bilotti, situato nell'Aranciera di Villa Borghese a Roma, celebra il suo ventesimo anniversario di attività. La ricorrenza è celebrata il 12 giugno con una giornata di eventi culturali presso il Casino dei giochi d’acqua, storica residenza di Paolina Bonaparte Borghese. Il programma prevede una visita guidata alla mostra “Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione di Valerio De Paolis”, curata da Alessandra Mauro, un incontro sulla storia dell’Aranciera, condotto da Angela Napoletano, e due momenti musicali: “Singing landscapes” (basso Fabrizio Corso, chitarra Furio Valitutti) e un'esibizione di colonne sonore cinematografiche a cura del pianista Sergio Colicchio e del flautista Alessio Mancini.

Inaugurato nel 2006 grazie alla generosa donazione delle collezioni di Carlo Bilotti al Comune di Roma, il museo si è affermato per la sua dinamica programmazione espositiva e le proficue collaborazioni pubblico-private. Il bilancio di questi venti anni è notevole: circa 100.000 visitatori all'anno, oltre 100 mostre, 150 concerti, 300 eventi e numerosi laboratori didattici. Le sinergie con la Ludoteca nella Casina di Raffaello, il Bioparco, la Casa del Cinema, le accademie limitrofe e collezionisti privati (tra cui Cotroneo e Luciano Benetton) hanno consolidato il ruolo del museo nel panorama culturale romano.

Le mostre più significative e il rapporto con Andy Warhol

Tra le esposizioni di rilievo ospitate all'Aranciera si annoverano “Hirst, Salle, Saville, the Bilotti Chapel”, la rassegna sull’Espressionismo astratto americano di William de Kooning, “Balla a Villa Borghese”, personali dedicate a Burri, Klein, Sidival, Carla Accardi, la Scuola romana e il tributo di Jannis Kounellis a Mario Mafai.

Il museo vanta inoltre un legame speciale con Andy Warhol, che ha realizzato numerose commissioni per Carlo Bilotti. Tra queste spiccano il doppio ritratto di Tina e Lisa Bilotti, le serie “Iris” e “Warhol verso de Chirico”, e le bottiglie antropomorfe commissionate per Nina Ricci da Niki de Saint Phalle, su richiesta della moglie del collezionista.

L’Aranciera, oggi prestigioso museo di arte contemporanea, ha una storia affascinante. Dopo i danni subiti durante la Repubblica Romana e la successiva decadenza, l'edificio è stato meticolosamente restaurato. Nel tempo ha saputo reinventarsi come spazio dinamico e inclusivo, integrando arte, musica, fotografia e laboratori didattici per un pubblico eterogeneo.

Il museo accoglie sia la sua collezione permanente sia mostre temporanee con artisti e tematiche di rilevanza internazionale e locale.

Storia, architettura e relazioni nel cuore di Villa Borghese

La sede del museo, l'Aranciera o Casino dei giochi d’acqua, risale alla seconda metà del Settecento, concepita come parte integrante di Villa Borghese Pinciana. Dopo essere stata dimora di Paolina Bonaparte, subì gravi danni durante i moti risorgimentali e fu recuperata attraverso diversi interventi, l'ultimo dei quali ha permesso l'allestimento museale nel 2006. La scelta del Comune di Roma di riconvertire l'Aranciera in un polo per l'arte moderna e contemporanea è stata determinata dalla generosa donazione di Carlo Bilotti, imprenditore e collezionista noto per i suoi rapporti con artisti di fama mondiale, tra cui Giorgio de Chirico e Andy Warhol.

Nei suoi venti anni, il museo ha promosso una stretta collaborazione con istituzioni culturali e realtà del territorio, organizzando eventi come la Notte dei Musei, la Festa Internazionale della Donna e numerose iniziative di divulgazione artistica. La sua posizione all’interno di Villa Borghese favorisce un costante dialogo con altri luoghi d'arte e cultura della capitale, affermando il Museo Bilotti come un punto di riferimento per la promozione dell'arte contemporanea a Roma.