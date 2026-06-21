Il Museo degli Innocenti di Firenze si prepara a celebrare il decimo anniversario della sua riapertura con un'iniziativa speciale: una giornata a ingresso gratuito il prossimo 24 giugno. Questa celebrazione segna un decennio dalla riapertura degli spazi museali, avvenuta nel 2016 a seguito di un significativo intervento di valorizzazione e riorganizzazione degli ambienti storici del complesso.

Situato nell'edificio storico progettato da Filippo Brunelleschi in piazza Santissima Annunziata, il museo non solo offrirà l'accesso libero, ma ha anche programmato una serie di eventi rivolti a tutta la cittadinanza.

Questi includeranno visite guidate e attività speciali, pensate per narrare sia la lunga storia dell'Istituto degli Innocenti sia il percorso evolutivo degli ultimi dieci anni. Il Palazzo degli Innocenti, un'opera simbolo del Rinascimento fiorentino, fu concepito nel Quattrocento per accogliere e proteggere i bambini abbandonati o in difficoltà, un impegno che continua a risuonare nella sua missione attuale.

Un decennio di valorizzazione culturale e impegno sociale

Dal 2016, il Museo degli Innocenti accoglie i suoi visitatori attraverso un percorso espositivo che illustra sei secoli di impegno sociale e storico-artistico. I percorsi permettono di scoprire documenti d'archivio, dipinti e varie testimonianze che delineano la storia di un'istituzione unica nel panorama europeo, interamente dedicata alla tutela dell'infanzia.

Negli ultimi dieci anni, il museo ha promosso numerose mostre temporanee, eventi culturali e attività educative per le scuole, rafforzando così il suo legame con la città di Firenze e ampliando costantemente la propria offerta didattica.

Gli spazi espositivi includono la Galleria d'arte, che ospita opere di maestri quali Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Luca della Robbia. Si aggiungono sale tematiche dedicate alla storia sociale dell'Istituto e alla conservazione di documenti originali risalenti al Trecento. La terrazza panoramica, inaugurata con la riorganizzazione del 2016, offre una suggestiva vista su Firenze, rappresentando un ulteriore punto di interesse per i visitatori. Come sottolineato dalla direttrice del museo, questi dieci anni confermano il valore dell'impegno collettivo nel preservare e rilanciare la memoria storica degli Innocenti: “Il museo non custodisce solo un patrimonio artistico, ma mette al centro le storie di generazioni di bambini e famiglie”.

La storia e il prezioso patrimonio del Museo degli Innocenti

Fondato nel 1419 dalla Venerabile Confraternita della Misericordia, grazie a un lascito di Francesco Datini, il complesso ha rappresentato la prima istituzione pubblica in Europa interamente dedicata all'infanzia. Filippo Brunelleschi si occupò della progettazione architettonica, creando uno degli edifici più iconici del Rinascimento. Nel corso dei secoli, l'Istituto ha fornito accoglienza a migliaia di bambini e ragazze orfane, non limitandosi all'assistenza, ma estendendo il suo operato all'istruzione e all'avviamento professionale.

Oltre alle sue prestigiose raccolte artistiche, il museo custodisce un ricco archivio storico che documenta meticolosamente l'attività dell'Istituto attraverso i secoli.

Questo archivio conserva oggetti d'uso quotidiano dei bambini accolti, corredi, documenti e lettere, offrendo uno spaccato unico sulla vita dell'epoca. L'attuale percorso museale, completamente ripensato nel 2016, invita a un viaggio attraverso storie individuali e le trasformazioni architettoniche dell'edificio, testimoniando l'intreccio profondo tra assistenza sociale, arte e la storia stessa di Firenze. Oggi, il museo si conferma come uno dei poli culturali più frequentati della città, pienamente integrato nel tessuto urbano e in costante dialogo con le istituzioni locali e i visitatori provenienti da ogni parte del mondo.