Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica un omaggio a Jessica Sarah Rinland, regista argentino-britannica riconosciuta tra le voci più originali del cinema contemporaneo. Una rassegna è in programma il 19 e 20 giugno presso il Cinema Massimo, offrendo l'opportunità di esplorare la sua distintiva ricerca artistica, che intreccia documentario e cinema sperimentale. L'evento si focalizza sull'innovativo approccio della cineasta alle pratiche di cura, conservazione e rappresentazione visiva.

Rinland si è affermata sulla scena internazionale con film che indagano il rapporto tra esseri umani, animali, oggetti e istituzioni.

Il suo lavoro ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui una menzione speciale al Locarno Film Festival, il premio per il miglior film al Documenta Madrid, il primo premio alla Bienal de la Imagen en Movimiento di Buenos Aires e l’Harold and Arlene Schnitzer Prize in the Visual Arts del Massachusetts Institute of Technology. I suoi film sono stati oggetto di retrospettive in importanti festival come Open City Documentary Film Festival, Aricadoc, London Short Film Festival e Flaherty Film Seminar, e arricchiscono le collezioni del British Film Institute. La rassegna mira a restituire appieno la poetica dell'autrice al pubblico.

Il programma: due lungometraggi e incontri

L'omaggio prevede la proiezione di due lungometraggi, entrambi in versione originale con sottotitoli in italiano, seguiti da un incontro con la regista.

Venerdì 19 giugno, alle ore 20:45, sarà proiettato Monólogo Colectivo (Argentina/Gran Bretagna 2024, 109 minuti). Questo film mette in scena momenti intimi che si svolgono negli zoo e nei centri per la cura degli animali in tutta l’Argentina. L'opera narra la storia di queste istituzioni, evidenziando il legame profondo e quotidiano che si crea tra i lavoratori e gli ultimi animali in cattività, un rapporto che trascende i confini immaginati tra uomo e animale. Al termine della proiezione, Jessica Sarah Rinland incontrerà il pubblico, offrendo un'occasione unica per approfondire le motivazioni stilistiche e tematiche delle sue opere.

Sabato 20 giugno, alle ore 21:00, sarà la volta di Those That, at a Distance, Resemble Another (Gran Bretagna/Argentina/Spagna 2019, 67 minuti).

Con una zanna d’avorio di elefante come protagonista, questo lungometraggio invita a una riflessione sulla materialità della conservazione museale ed ecologica. Il film esplora le forme di rappresentazione, le repliche e le incarnazioni di vari materiali e discipline, attraverso l'esempio di una scultura in ceramica che riproduce una zanna, conservata al Museo di Storia Naturale di Londra. Anche dopo questa proiezione, la regista si confronterà direttamente con gli spettatori, stimolando il dialogo sulle complesse tematiche affrontate.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, fondato nel 1958 e ospitato nella suggestiva Mole Antonelliana, è tra le istituzioni cinematografiche più prestigiose d'Europa.

Custodisce un patrimonio vastissimo, con oltre due milioni di opere tra film, manifesti, fotografie, apparecchiature storiche e documenti. Il Cinema Massimo, suo principale spazio espositivo, è un punto di riferimento per retrospettive, rassegne internazionali e incontri con autori di spicco. L'approccio interdisciplinare degli eventi organizzati dal museo si manifesta nell'attenzione costante alle nuove forme di espressione visiva, come testimoniato da questa rassegna dedicata a Rinland.

L'omaggio ai lavori di Jessica Sarah Rinland evidenzia il fertile dialogo tra cinema e altre discipline artistiche. La scelta del Museo Nazionale del Cinema conferma l'impegno dell'istituzione nel promuovere occasioni di confronto tra pubblico, autori e i linguaggi visivi più attuali.

Questo appuntamento rappresenta un'opportunità significativa per avvicinarsi a una filmografia che, oltre ai numerosi riconoscimenti internazionali, pone al centro pratiche di attenzione, relazione e profonda riflessione sulla cura del vivente e degli oggetti che lo rappresentano.